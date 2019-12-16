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Рекорды — 2019. Самый дорогой участок в этом году в Минском районе ушел с молотка за 186 тысяч рублей
17.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Лот № 26 — участок в Сеницепо переулку Заречному — разыгрывался на аукционе 18 октября. Он насчитывает 15 соток и не имеет коммуникаций.
ТОП 10 самых дорогих земельных участков в Минском районе
Напомним, в2018 году Минский областной центр инвестиций и приватизации провел 24 подобных аукциона, на которых продано 219 участков в частную собственность граждан РБ на общую сумму 8.623.284 рубля.
Десятку самых дорогих участков
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Рекорды — 2019. Самый дорогой участок в этом году в Минском районе ушел с молотка за 186 тысяч рублей
В 2019 году Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 15 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в...
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