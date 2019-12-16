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Рекорды — 2019. Самый дорогой участок в этом году в Минском районе ушел с молотка за 186 тысяч рублей

17.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Лот № 26 — участок в Сеницепо переулку Заречному — разыгрывался на аукционе 18 октября. Он насчитывает 15 соток и не имеет коммуникаций. Купить участок на аукционе победитель смог за 186.749 рублей.

Рекорды — 2019. Самый дорогой участок в этом году в Минском районе ушел с молотка за 186 тысяч рублей

ТОП 10 самых дорогих земельных участков в Минском районе

Название сельсовета

Название населенного пункта

Площадь участка (соток)

Цена продажи на аукционе (руб.)

1

Сеницкий

аг. Сеница, пер. Заречный

15,0

186.749

2

Колодищанский

аг. Колодищи, квартал 720, участок № 2

15,0

160.824

3

Колодищанский

аг. Колодищи, ул. Анишкевича, участок № 4

13,2

142.027

4

Колодищанский

аг. Колодищи, квартал 711, участок № 6

14,9

141.000

5

Щомыслицкий

д. Прилукская Слобода, участок № 142

14,0

138.000

6

Колодищанский

аг. Колодищи, квартал 303, участок № 2

15,0

134.639

7

Острошицко-Городокский

д. Раубичи, участок № 3

12,5

130.000

8

Колодищанский

аг. Колодищи, ул. Шпитальника, участок № 8

15,0

122.399

9

Юзуфовский

аг. Юзуфова, участок № 8

10,9

121.500

10

Папернянский

д. Лапоровичи, участок № 2

14,4

116.000

Напомним, в2018 году Минский областной центр инвестиций и приватизации провел 24 подобных аукциона, на которых продано 219 участков в частную собственность граждан РБ на общую сумму 8.623.284 рубля.

Десятку самых дорогих участков возглавил земельный надел в агрогородке Сеница. Он реализованза 135.046 рублей.

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Только земля стоила почти $ 80 тысяч. Посмотрите, что построили на самых дорогих участках, проданных в 2017 году

 
 
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В 2019 году Минский областной центр инвестиций и приватизации организовал и провел 15 аукционов по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в...
 
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