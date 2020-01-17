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«Студия» в Новой Боровой и «сталинка» на проспекте. За сколько сдают модные квартиры в Минске? – ТЕСТ
17.01.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Не так давно Realt.byопубликовал мнение эксперта о
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«Студия» в Новой Боровой и «сталинка» на проспекте. За сколько сдают модные квартиры в Минске? – ТЕСТ
Не так давно Realt.by опубликовал мнение эксперта о ценах, которые ждут рынок аренды в 2020 году. Однако не все комментаторы согласились со специалистом. Сегодня...
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