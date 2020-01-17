«Студия» в Новой Боровой и «сталинка» на проспекте. За сколько сдают модные квартиры в Минске? – ТЕСТ

Источник материала: realt.by

Не так давно Realt.byопубликовал мнение эксперта о ценах, которые ждут рынок аренды в 2020 году . Однако не все комментаторы согласились со специалистом. Сегодня предлагаем проверить себя и попытаться отгадать, за сколько сдаются квартиры из нашей базы.