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Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
04.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Деревня Буденного находится через дорогу от Дубровского водохранилища. При желании к водоему можно ходить пешком. Здесь на апрельском аукционе разыграют три участка. Один из них — №13 — выделен на окраине населенного пункта. Площадка ровная, удобная для строительства, расположена чуть поодаль от дороги, сразу за соседскими огородами. Рядом жилые дома, за земельным наделом пустырь. Подведенных коммуникаций вблизи участка не заявлено.
Участок №16 (Лот №11) выделен в квартале новой коттеджной застройки. Все соседи активно строятся, по поселку ведется электричество, подъезд – гравийка. Сам участок ровный и удобный для строительства дома. Площадка выделена во второй линии от улицы, на пустыре. Торги за участок начнутся с 21 тыс. рублей.
Участок №23 находится на пустыре у леса. Судя по схеме, прямо по участку проходит импровизированная накатанная дорога. Соседей рядом нет, но возможно смежные участки еще выставят на торги. Территория участка чуть на склоне, заросшая травой, похоже, что ранее не осваивалась. Коммуникаций рядом не видно.
Один из самых интересных лотов аукциона – земельный надел в Лапоровичах. Деревня расположена в прибрежной зоне Заславского водохранилища и всего в 15 километрах от МКАД. Прямо с участка открывается красивая панорама на водоем и город, до Минска ведет хорошая асфальтированная дорога. Площадь вакантного участка порядка 10 соток, стартовая цена – 50 тыс. рублей. Из интересного – в Лапоровичах построила виллу четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, а также
В Семково на продажу выставлено три участка. Лот №15 – участок №115 – более, чем в два раза дешевле остальных. Торги за земельный надел площадью 6,23 сотки начнутся с 16 тыс. рублей. Участок узкий и длинный, выделен вдоль улицы Садовая. Справа от участка жилой дом, сосед слева строится. Подъезд – гравийка, из коммуникаций есть электричество. До Минска отсюда – 7,5 километров, до Заславского водохранилища – около 2-ух километров.
Участки № 149 и № 167 смежные, один выходит на улицу Купалинская, второй – на улицу Лермонтова. Сейчас территория участков напоминает лесополосу, обе площадки заросли деревьями и кустарником. Большинство соседей строятся, есть поблизости и жилые дома. Из коммуникаций есть электричество, подъезд – гравийка. До Минского моря отсюда можно дойти пешком, расстояние – около 1,5 километра.
Общая площадь участка № 149 (Лот №16) — 14,66 сотки;
Координаты участка № 149 (Лот №16): 54.011305, 27.426444;
Кадастровый номер № 149 (Лот №16): 623685510601001291;
Общая площадь участка № 167 (Лот №17) — 14,38 сотки;
Координаты участка № 167 (Лот №17): 54.010705, 27.426310;
Кадастровый номер № 167 (Лот №17): 623685510601001329;
Первоначальная стоимость каждого из земельных участков — Br 35 тыс.;
Расстояние до МКАД: 7,5 км.
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Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
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