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Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей

04.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

3 апреля с аукциона разыграют 26 новых участков возле Минска. Стартовые цены лотов варьируются от 3,3 до 80 тыс. рублей. Показываем, как выглядят вакантные участки возле Заславского и Дубровского водохранилищ.

Все участки на карте

д. Буденного, участок № 13 (Лот №10)

Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей

Деревня Буденного находится через дорогу от Дубровского водохранилища. При желании к водоему можно ходить пешком. Здесь на апрельском аукционе разыграют три участка. Один из них — №13 — выделен на окраине населенного пункта. Площадка ровная, удобная для строительства, расположена чуть поодаль от дороги, сразу за соседскими огородами. Рядом жилые дома, за земельным наделом пустырь. Подведенных коммуникаций вблизи участка не заявлено.

Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 21 520;

Координаты участка: 54.084955, 27.727962;

Кадастровый номер: 623685201601000212;

Расстояние до МКАД: 18 км.

 
д. Буденного, участок № 16 (Лот №11)

Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей

Участок №16 (Лот №11) выделен в квартале новой коттеджной застройки. Все соседи активно строятся, по поселку ведется электричество, подъезд – гравийка. Сам участок ровный и удобный для строительства дома. Площадка выделена во второй линии от улицы, на пустыре. Торги за участок начнутся с 21 тыс. рублей.

Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей

Общая площадь участка — 13,65 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 21 тыс.;

Координаты участка: 54.081692, 27.731309;

Кадастровый номер: 623685201601000197;

Расстояние до МКАД: 18 км.

д. Буденного, участок № 23 (Лот №12)

Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей

Участок №23 находится на пустыре у леса. Судя по схеме, прямо по участку проходит импровизированная накатанная дорога. Соседей рядом нет, но возможно смежные участки еще выставят на торги. Территория участка чуть на склоне, заросшая травой, похоже, что ранее не осваивалась. Коммуникаций рядом не видно.

Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей

Общая площадь участка — 12,30 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 17 650;

Координаты участка: 54.081238, 27.726958;

Кадастровый номер: 623685201601000227;

Расстояние до МКАД: 18 км.

аг. Острошицкий Городок, участок № 11 (Лот №13)

Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей

В Острошицком Городке на торги выставлен участок, площадью 15 соток. Выделен земельный надел на пустыре. Территория ровная, вблизи проходит речка Веснянка. Соседи есть лишь через дорогу, смежные участки пока пустуют. Коммуникаций возле участка не заявлено.

Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей

Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 40 200;

Координаты участка: 54.061495, 27.685540;

Кадастровый номер: 623685206101001125;

Расстояние до МКАД: 15 км.

д. Лапоровичи, ул. Новая, участок № 1 (Лот №14)

Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей

Один из самых интересных лотов аукциона – земельный надел в Лапоровичах. Деревня расположена в прибрежной зоне Заславского водохранилища и всего в 15 километрах от МКАД. Прямо с участка открывается красивая панорама на водоем и город, до Минска ведет хорошая асфальтированная дорога. Площадь вакантного участка порядка 10 соток, стартовая цена – 50 тыс. рублей. Из интересного – в Лапоровичах построила виллу четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, а также получил участок французский актер Жерар Депардье.

Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей

Общая площадь участка — 9,87 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 50 тыс.;

Координаты участка: 54.005652, 27.397504;

Кадастровый номер: 623685505101000464;

Расстояние до МКАД: 15,2 км.

аг. Семково, ул. Садовая, участок № 115 (Лот №15)

Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей

В Семково на продажу выставлено три участка. Лот №15 – участок №115 – более, чем в два раза дешевле остальных. Торги за земельный надел площадью 6,23 сотки начнутся с 16 тыс. рублей. Участок узкий и длинный, выделен вдоль улицы Садовая. Справа от участка жилой дом, сосед слева строится. Подъезд – гравийка, из коммуникаций есть электричество. До Минска отсюда – 7,5 километров, до Заславского водохранилища – около 2-ух километров.

Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей

Общая площадь участка — 6,23 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br 16 тыс.;

Координаты участка: 54.005735, 27.439872;

 Кадастровый номер: 623685510601001654;

Расстояние до МКАД: 7,5 км.

аг. Семково, участки № 149 (Лот №16) и № 167 (Лот №17)

Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей

Участки № 149 и № 167 смежные, один выходит на улицу Купалинская, второй – на улицу Лермонтова. Сейчас территория участков напоминает лесополосу, обе площадки заросли деревьями и кустарником. Большинство соседей строятся, есть поблизости и жилые дома. Из коммуникаций есть электричество, подъезд – гравийка. До Минского моря отсюда можно дойти пешком, расстояние – около 1,5 километра.

Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей
Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей

Общая площадь участка № 149 (Лот №16) — 14,66 сотки;

Координаты участка № 149 (Лот №16)54.011305, 27.426444;

Кадастровый номер № 149 (Лот №16): 623685510601001291;

Общая площадь участка № 167 (Лот №17) — 14,38 сотки;

Координаты участка № 167 (Лот №17)54.010705, 27.426310;

Кадастровый номер № 167 (Лот №17): 623685510601001329;

Первоначальная стоимость каждого из земельных участков — Br 35 тыс.;

Расстояние до МКАД: 7,5 км.

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Теги: Минск
 
 
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3 апреля с аукциона разыграют 26 новых участков возле Минска. Стартовые цены лотов варьируются от 3,3 до 80 тыс. рублей. Показываем, как выглядят вакантные участки...
 
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