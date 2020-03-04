Что продадут с аукциона в апреле? Обзор участков возле Заславского и Дубровского водохранилищ от 16 тыс. рублей

Деревня Буденного находится через дорогу от Дубровского водохранилища. При желании к водоему можно ходить пешком. Здесь на апрельском аукционе разыграют три участка. Один из них — №13 — выделен на окраине населенного пункта. Площадка ровная, удобная для строительства, расположена чуть поодаль от дороги, сразу за соседскими огородами. Рядом жилые дома, за земельным наделом пустырь. Подведенных коммуникаций вблизи участка не заявлено.