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В Уручье коммерческие помещения продают по $1500 за квадрат, в Малиновке — дороже $1900. Но раскупают и те, что подороже
09.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В газете «Звязда» за 6 марта были опубликованы сразу две проектных декларации по коммерческим помещениям. Одна касается помещений под турагентство и магазин цветов в доме по ул. Купревича, вторая — большого помещения административно-торгового назначения в доме по пр. Дзержинского. Стоимость «квадрата» — от $1500.
В
Стоимость строительства 1 кв.м. общей площади встроенных помещений – $1500.
Мы уже
— Это выгодное место близко к метро, поэтому те, кто здесь уже работает, интересовались этими объектами заранее. Помещения находятся в цокольном этаже введенного в эксплуатацию жилого дома, расположенного по ул. Есенина, 6. На первом этаже этого дома уже есть встроенные помещения, и те, кто уже там построился, интересовались приобретением еще площадей.
Сейчас в этом же доме продается еще одно помещение общей площадью 133,60 кв. м. Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади помещения – 4590 рублей.
Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 30% стоимости объекта долевого строительства в течение 10 календарных дней со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением к договору.
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В Уручье коммерческие помещения продают по $1500 за квадрат, в Малиновке — дороже $1900. Но раскупают и те, что подороже
В газете «Звязда» за 6 марта были опубликованы сразу две проектных декларации по коммерческим помещениям. Одна касается помещений под турагентство и магазин...
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