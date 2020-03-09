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В Уручье коммерческие помещения продают по $1500 за квадрат, в Малиновке — дороже $1900. Но раскупают и те, что подороже

09.03.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В газете «Звязда» за 6 марта  были опубликованы сразу две проектных декларации по коммерческим помещениям. Одна касается помещений под турагентство и магазин цветов в доме по ул. Купревича, вторая — большого помещения административно-торгового назначения в доме по пр. Дзержинского. Стоимость «квадрата» — от $1500. 

В Уручье коммерческие помещения продают по 00 за квадрат, в Малиновке — дороже 00. Но раскупают и те, что подороже
Дом по ул. Купревича. Фото: январь 2020 года

В строящемся доме по ул. Купревича возле троллейбусного депо «Уручье-2» можно купить коммерческие помещения. Это встроенные помещения, расположенные на первом этаже 2-й секции жилого дома:

  • помещение туристического агентства общей площадью 55,91 кв.м. с отдельным входом снаружи. Проектом предусмотрены помещение приема посетителей, административное помещение, кладовая уборочного инвентаря;
  • помещение цветочного магазина общей площадью 41,92 кв.м. Проектом предусмотрены торговый зал, служебное помещение, кладовая уборочного инвентаря.

Стоимость строительства 1 кв.м. общей площади встроенных помещений – $1500.

Мы уже писали, что коммерческие помещения в микрорайоне Малиновка в жилом доме №4 по пр. Дзержинского раскупаются довольно быстро. Тогда стоимость квадрата помещений на первом этаже жилого дома составляла 4935 рублей. При этом, по словам сотрудников застройщика — Управления капитального строительства «Запад», всего за 2 недели были раскуплены практически все объекты.

— Это выгодное место близко к метро, поэтому те, кто здесь уже работает, интересовались этими объектами заранее. Помещения находятся в цокольном этаже введенного в эксплуатацию жилого дома, расположенного по ул. Есенина, 6. На первом этаже этого дома уже есть встроенные помещения, и те, кто уже там построился, интересовались приобретением еще площадей.

Сейчас в этом же доме продается еще одно помещение общей площадью 133,60 кв. м. Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади помещения – 4590 рублей.

Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 30% стоимости объекта долевого строительства в течение 10 календарных дней со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением к договору.


В Уручье коммерческие помещения продают по 00 за квадрат, в Малиновке — дороже 00. Но раскупают и те, что подороже
Фото: Яндекс.Карта

 
 
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В газете «Звязда» за 6 марта  были опубликованы сразу две проектных декларации по коммерческим помещениям. Одна касается помещений под турагентство и магазин...
 
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