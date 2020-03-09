В Уручье коммерческие помещения продают по $1500 за квадрат, в Малиновке — дороже $1900. Но раскупают и те, что подороже

Мы уже писали , что коммерческие помещения в микрорайоне Малиновка в жилом доме №4 по пр. Дзержинского раскупаются довольно быстро. Тогда стоимость квадрата помещений на первом этаже жилого дома составляла 4935 рублей. При этом, по словам сотрудников застройщика — Управления капитального строительства «Запад», всего за 2 недели были раскуплены практически все объекты.

— Это выгодное место близко к метро, поэтому те, кто здесь уже работает, интересовались этими объектами заранее. Помещения находятся в цокольном этаже введенного в эксплуатацию жилого дома, расположенного по ул. Есенина, 6. На первом этаже этого дома уже есть встроенные помещения, и те, кто уже там построился, интересовались приобретением еще площадей.

Сейчас в этом же доме продается еще одно помещение общей площадью 133,60 кв. м. Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади помещения – 4590 рублей.

Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 30% стоимости объекта долевого строительства в течение 10 календарных дней со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением к договору.