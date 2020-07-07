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Лукашенко назначил своих представителей в Гомельской и Гродненской областях и уволил в Витебской и Могилевской
07.07.2020 19:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент назначил новых уполномоченных в Гомельской и Гродненской областях. Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал 7 июля, сообщает его пресс-служба.
Уполномоченным в Гомельской области назначен первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, представлять президента в Гродненской области уполномочен заместитель премьер-министра Александр Субботин.
Александр Лукашенко также освободил Леонида Анфимова и Владимира Дворника от выполнения обязанностей уполномоченных представителей соответственно в Витебской и Могилевской областях.
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Лукашенко назначил своих представителей в Гомельской и Гродненской областях и уволил в Витебской и Могилевской
Уполномоченным в Гомельской области назначен первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, представлять президента в Гродненской области уполномочен...
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