На месте бывшего Червенского рынка во всю идут работы по возведению нового ТРЦ. Фотофакт

Напомним , что возвести новый объект на месте Червенского рынка изначально намеревалась иранская компания. Под этот инвестиционный проект в 2013 году была освобождена площадка, рынок переехал на новое место. Однако даже спустя несколько лет строительство так и не началось. После изъятия участка право застройки в 2016-м году на аукционе приобрела другая частная компания. Возвести торговый комплекс здесь планирует инвестиционная компания «Сильвер Капитал». Двухлетний срок, отведенный на проектирование многофункционального комплекса, вышел еще в 2018 году, однако, несмотря на все ожидания, проект все же не завернули.