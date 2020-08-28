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На месте бывшего Червенского рынка во всю идут работы по возведению нового ТРЦ. Фотофакт
28.08.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На месте бывшего Червенского рынка идут активные работы по возведению нового торгово-развлекательного центра с фудкортом и шестизальным кинотеатром. Подготавливается площадка, роется котлован. Завершить возведение объекта планируется в 2023 году.
На пересечении ул. Аранской и Маяковского сейчас роют котлован, из которого через пару лет вырастет новый торгово-развлекательный центр площадью около 30 тыс. кв. м. Согласно проекту, два нижних уровня ТЦ отдадут под торговлю — там разместятся гипермаркет, специализированные магазины и объекты, предлагающие товары повседневного спроса. Выше намечается детский центр с танцзалом, зонами активного отдыха, а также кафе и магазины детской одежды. На последнем этаже — шестизальный кинотеатр, фитнес-центр, фудкорт.
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На месте бывшего Червенского рынка идут активные работы по возведению нового торгово-развлекательного центра с фудкортом и шестизальным кинотеатром....
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