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На месте бывшего Червенского рынка во всю идут работы по возведению нового ТРЦ. Фотофакт

28.08.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На месте бывшего Червенского рынка идут активные работы по возведению нового торгово-развлекательного центра с фудкортом и шестизальным кинотеатром. Подготавливается площадка, роется котлован. Завершить возведение объекта планируется в 2023 году.

На месте бывшего Червенского рынка во всю идут работы по возведению нового ТРЦ. Фотофакт

Напомним, что возвести новый объект на месте Червенского рынка изначально намеревалась иранская компания. Под этот инвестиционный проект в 2013 году была освобождена площадка, рынок переехал на новое место. Однако даже спустя несколько лет строительство так и не началось. После изъятия участка право застройки в 2016-м году на аукционе приобрела другая частная компания. Возвести торговый комплекс здесь планирует инвестиционная компания «Сильвер Капитал». Двухлетний срок, отведенный на проектирование многофункционального комплекса, вышел еще в 2018 году, однако, несмотря на все ожидания, проект все же не завернули.

На месте бывшего Червенского рынка во всю идут работы по возведению нового ТРЦ. Фотофакт
Источник: Минск-Новости
На месте бывшего Червенского рынка во всю идут работы по возведению нового ТРЦ. Фотофакт
На месте бывшего Червенского рынка во всю идут работы по возведению нового ТРЦ. Фотофакт

На пересечении ул. Аранской и Маяковского сейчас роют котлован, из которого через пару лет вырастет новый торгово-развлекательный центр площадью около 30 тыс. кв. м. Согласно проекту, два нижних уровня ТЦ отдадут под торговлю — там разместятся гипермаркет, специализированные магазины и объекты, предлагающие товары повседневного спроса. Выше намечается детский центр с танцзалом, зонами активного отдыха, а также кафе и магазины детской одежды. На последнем этаже — шестизальный кинотеатр, фитнес-центр, фудкорт.

На месте бывшего Червенского рынка во всю идут работы по возведению нового ТРЦ. Фотофакт
На месте бывшего Червенского рынка во всю идут работы по возведению нового ТРЦ. Фотофакт
На месте бывшего Червенского рынка во всю идут работы по возведению нового ТРЦ. Фотофакт
На месте бывшего Червенского рынка во всю идут работы по возведению нового ТРЦ. Фотофакт
На месте бывшего Червенского рынка во всю идут работы по возведению нового ТРЦ. Фотофакт
На месте бывшего Червенского рынка во всю идут работы по возведению нового ТРЦ. Фотофакт

В комплексе будет два входа: один с перекрестка ул. Маяковского — Аранской, другой — со стороны жилой застройки на ул. Маяковского. Объект обеспечат наземным и подземным паркингами, въезд в которые сделают с ул. Оранжерейной. Также будут открытые стоянки со стороны железной дороги и ул. Аранской.

На месте бывшего Червенского рынка во всю идут работы по возведению нового ТРЦ. Фотофакт
На месте бывшего Червенского рынка во всю идут работы по возведению нового ТРЦ. Фотофакт
На месте бывшего Червенского рынка во всю идут работы по возведению нового ТРЦ. Фотофакт
На месте бывшего Червенского рынка во всю идут работы по возведению нового ТРЦ. Фотофакт
На месте бывшего Червенского рынка во всю идут работы по возведению нового ТРЦ. Фотофакт

Червенский — один из старейших рынков Минска. Он был закрыт в 2013 году, предприниматели переехали на новую площадку в районе камвольного комбината.

На месте бывшего Червенского рынка во всю идут работы по возведению нового ТРЦ. Фотофакт

 
Теги: Минск
 
 
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