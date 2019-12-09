В Дрогичине в жилом доме прогремел взрыв

Источник материала: Новости Волковыска

9 декабря 2019 года в многоквартирном доме на ул. Карла Марка в Дрогичине произошел взрыв газового баллона. Согласно предварительной информации, инцидент произошел во время монтажа подвесного потолка, сообщает пресс-служба МЧС.

Сегодня около 16.30 в квартире на втором этаже пятиэтажного дома 2008 года постройки двое рабочих одного из частных предприятий монтировали натяжные потолки. При использовании монтажного оборудования произошел взрыв газовоздушной смеси.

В результате взрыва повреждены шесть квартир.

Были госпитализированы четыре человека. Оба работника с травмами были доставлены в реанимацию.

Женщина, проживающая по соседству, была травмирована обломком стены, разделяющей две квартиры.

Также пострадал ребенок, родные которого обратились в больницу после происшествия самостоятельно.

На месте взрыва работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Предварительно, взрыв произошел из-за нарушения правил эксплуатации газобаллонного оборудования.



