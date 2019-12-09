Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова примет сегодня в матче SEHA-лиги сербскую "Металопластику" из Шабаца, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В первом круге брестчане проиграли "Металопластике" на ее арене со счетом 33:35. Для БГК сегодняшний поединок станет 9-м, предпоследним в предварительной группе В. Сейчас положение здесь таково: "Веспрем" (Венгрия) - 18 очков (7 матчей), БГК имени Мешкова - 15 (8), "Загреб" - 15 (7), "Еурофарм Работник" (Северная Македония) - 9 (8), "Металопластика" (Сербия) - 9 (8), "Спартак" (Россия) - 3 (8). За победу в матчах этого турнира команда получает 3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0.

В группе А украинский "Мотор", в составе которого выступают белорусы Борис Пуховский и Максим Бабичев, сегодня сыграет в Запорожье с "Войводиной" из сербского Нови-Сада. Положение команд: "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 21 (8), "Мотор" - 18 (8), "Войводина" - 15 (9), "Татран" (Прешов, Словакия) - 15 (9), "Нексе" (Нашице, Хорватия) - 6 (8), "Пекин" (Китай) - 0 (8).

После финиша группового этапа по две лучшие команды из каждой группы сразу попадут в четвертьфинальную стадию. Еще четыре путевки в 1/4 финала разыграют клубы, которые займут 3-6-е места. По итогам четвертьфинальных встреч определится квартет, который в начале апреля 2020 года сыграет в "Финале четырех".

В прошлом сезоне решающий этап SEHA-лиги проходил в Бресте. Победителем стал "Вардар", обыгравший в финальном поединке "Загреб" со счетом 26:23. БГК имени Мешкова завоевал бронзу, победив "Нексе" - 24:19. Гандболисты "Вардара" являются пятикратными триумфаторами этих состязаний, дважды чемпионом становился "Веспрем", один титул у "Загреба".