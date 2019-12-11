В Молодечно пьяный на Volvo протаранил забор, светофор и устроил гонки с милицией

Источник материала: Tut.by

В Молодечно сотрудники милиции задержали пьяного водителя, который совершил несколько ДТП, сообщили в УВД Миноблисполкома.





В милицию позвонили очевидцы и сообщили, что вблизи пересечения улиц Виленской и Черняховского водитель серебристой Volvo врезался в забор и скрылся с места ДТП.

На розыск автомобиля и задержание водителя ориентировали все мобильные и пешие наряды. А вскоре на линию «102» поступила информация о том, что на Т-образном перекрестке на пересечении улицы Мира и городского проспекта неадекватный водитель Volvo выехал на зеленую зону и, разворачиваясь, врезался в светофор. После этого нарушитель через полосу встречного движения уехал на улицу Магистральную.





На соседней улице Volvo заметили сотрудники Департамента охраны. Они попытались остановить нарушителя, но тот требования проигнорировал. К погоне подключились еще два экипажа ГАИ. Вскоре милиционеры смогли заблокировать автомобиль и задержать водителя.

Выяснилось, что за рулем Volvo XC90 находился 68-летний местный житель. Медицинское освидетельствование мужчины показало, что он пьян — почти три промилле алкоголя.

В отношении нарушителя инспекторы составили административные протоколы. Автомобиль доставили на штрафстоянку.