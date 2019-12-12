Власти хотят поднять базовую ставку. Как это отразится на зарплатах бюджетников

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси намерены поднять базовую ставку — до 185 рублей. Соответствующее постановление находится на рассмотрении в Совмине. Сейчас ставка составляет 180 рублей. Напомним, с 1 января 2020 года к размеру базовой ставки будут привязаны зарплаты бюджетников.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 2020 года тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают зарплаты работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку. Власти установили, что базовая ставка составит 180 рублей. «При введении новой системы оплаты труда с 1 января 2020 года не допускается снижение размеров начисленной заработной платы (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда», — отмечали ранее в Минтруда.

Сейчас в Совмине рассматривается постановление, в котором размер ставки хотят повысить до 185 рублей. Увеличение ставки отразится на зарплатах бюджетников. То есть их заработки будут выше, чем при ставке в 180 рублей.

В программе бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2020−2022 годы предусмотрено, что среднегодовая базовая ставка в следующем году составит 185 рублей. По мнению властей, это позволит выйти на соотношение зарплаты бюджетников к средней по стране на уровне не ниже 80%, а также «соблюсти ранее выработанные подходы по повышению заработной платы педагогических работников, лиц из числа профессорско-преподавательского состава и врачей».

Какие зарплаты у бюджетников были в предыдущие годы

Средняя зарплата бюджетников в Беларуси по итогам 2018 года должна была вырасти, по прогнозам властей, до 760 рублей. По факту выйти на прогнозный показатель, как и в 2017 году, не получилось, хотя власти и повышали заработки работников бюджетных организаций. Планировался выход на среднюю зарплату в бюджетных организациях на уровне 80% от средней по стране, но по итогам 2018 года этот показатель составил 77%.

По факту средняя зарплата в 2018 году составила 739,9 рубля. Это сумма до уплаты налогов. После уплаты налогов эта сумма составляет около 636 рублей (подоходный налог 13% и взносы в ФСЗН 1%).

В 2017 году правительство планировало, что в бюджетных организациях будут зарабатывать в среднем по 800 рублей. В итоге в бюджетных организациях номинальная начисленная среднемесячная зарплата в 2017 году составила 618,7 рубля, в декабре прошлого года — 769,4 рубля.

Какие зарплаты обещают бюджетникам в этом и 2020 годах?

Прогнозируется, что средняя зарплата бюджетников вырастет в 2019 году до 810 рублей (по итогам января-декабря). При этом в декабре — около 850 рублей, сообщал ранее премьер-министр Сергей Румас.

Власти планируют к концу этого года выйти на среднюю зарплату бюджетников в 80% от средних заработков по стране. Выход на отметку в 80% планировался и в предыдущие годы, но сделать этого не удалось. К примеру, в 2018 году этот показатель составил 77%.

В 2020 году средняя зарплата бюджетников должна превысить 920 рублей, сообщил ранее министр финансов Максим Ермолович. По его словам, в первую очередь ускоренными темпами власти будут поднимать зарплаты медиков, учителей и низкооплачиваемых работников.