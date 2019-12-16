Что делать историку в IT - узнали у продюсера Wargaming Кирилла Маля

Источник материала: Tut.by

В Беларуси до сих пор можно встретить предвзятое отношение к гуманитариям — якобы историка или филолога непременно ждет «МакДональдс», а работа по специальности обязательно предполагает нищету и забвение. О том, почему это не так, что делать историку в IT и каково быть единственным реконструктором своей эпохи в стране, мы поговорили с продюсером компании Wargaming, главным по глобальной карте Кириллом Малем.





«Нас было в Wargaming всего человек 15−20, и все делали несколько дел одновременно»

— Вы работаете в Wargaming уже 18 лет, с 2001 года. Расскажите, как все начиналось.

— Это было во многом случайно. Я работал младшим научным сотрудником в Институте истории Академии наук. Wargaming как раз тогда потребовался профессиональный историк, который мог бы еще что-то написать на английском языке, — а у меня второй специальностью был иностранный язык. В итоге на меня через знакомых вышел Виктор Кислый (основатель компании Wargaming. — Прим. TUT.BY) и предложил поработать. Тогда требовалось составлять исторические тексты для нашей самой первой игры DBA Online.

К игре был большой пакет иллюстраций — каждая изображала воина античной или средневековой армии, и всех нужно было описать. Что-то вроде того, что делает Osprey (Osprey Publishing — английское издательство, специализирующееся на военной истории. — Прим. TUT.BY), но более кратко. Все было ориентировано на англоязычных пользователей, и вот этим я и занимался. Насколько я знаю, впоследствии эти описания были изданы даже отдельной книгой.

— Вы работали историческим консультантом и над следующими проектами, такими как «Операция «Багратион»?

— Нет, исключительно историческим консультантом я проработал примерно год-полтора. К моменту начала работы над «Операцией «Багратион» (2008 год) я давно был гейм-дизайнером. Вторую специальность получил, когда мы работали над Massive Assault, это была наша первая коммерческая игра. Никакого отношения к истории она не имела — это был чистый гексагональный варгейм с очень интересными правилами, и в жанре пошаговых игр игра получилась очень заметной.

Когда мы работали над Massive Assault, нас было в Wargaming всего человек 15−20, каждый был «и швец, и жнец, и на дуде игрец», и все делали несколько дел одновременно. И Виктор Кислый, придумывавший сценарий к этой игре, предложил попробовать и мне. Я всегда любил стратегии, начиная с шахмат, и примерно четверть сценариев первого Massive Assault и добрую половину второго делал я. Для этого пришлось, правда, освоить и скриптовый язык.

— В Wargaming вы главный по глобальной карте. Расскажите, как и с кем вы придумывали этот режим, как пришла идея, откуда черпали вдохновение и имеет ли какое-то отношение к ней игра «Берсерк Онлайн»?

— Идея глобальной карты действительно идет из «Берсерк Онлайн». Этой игрой в свое время занимался Вячеслав Макаров, один из отцов-основателей World of Tanks. Сергей Буркатовский (писатель-фантаст, геймдизайнер, генеральный продюсер компании Wargaming.net. — Прим. TUT.BY) и Слава работали в тандеме, и точно не помню, кто из них двоих предложил идею. Но когда я начал работать над WoT, меня сразу поставили заниматься глобальной картой, где кланы ведут бои за провинции, на которые разбит современный мир. Потом уже я узнал, что нечто очень похожее было и в «Берсерк Онлайн».

Но сам я скорее опирался не на пример этой игры, а на опыт любимого мной Total War, стратегической части. Причем не современных игр серии, а старого доброго Shogun и Medieval. И эту идею мы со Славой и Сергеем и развили в глобальную карту, которая в итоге и появилась в World of Tanks.

«Необязательно каждый день ходить в мундире»





— Вы занимаетесь исторической реконструкцией Гражданской войны в США и написали книгу об этом конфликте. Увлечение периодом пришло до или после того, как вы пришли в Wargaming? И много ли в Беларуси тех, кто реконструирует именно этот период?

— Книгу написал раньше, еще во время работы в Академии наук. Тогда я вышел на директора издательства «Харвест» Анатолия Тараса, но реконструктором стал уже позже. Первый мой выезд на реконструкцию — это 2004 год.

Из реконструкторов Гражданской войны на текущий момент в Беларуси я один. Было время, когда нас было пару человек, но сейчас только я.

— То есть любое ваше реконструкторское мероприятие — это в обязательном порядке выезд за пределы страны?

— Последний раз мы что-то пытались делать в 2011 или 2012 году, с тех пор исключительно выезды, 3−4 раза в год. Но вопрос, что еще относить к реконструкции. Естественно, необязательно каждый день ходить в мундире — но, скажем, историческое фехтование и верховую езду вполне можно отнести к реконструкторской деятельности. Помогает держать себя в физической форме, может пригодиться на выездах, и можно тренироваться «в частном порядке».



Фото: Andrew Boykov / личный архив Кирилла Маля

— Как семья относится к вашим увлечениям реконструкцией?

— Мне очень повезло с супругой, она с самого начала отнеслась к этому с пониманием и одобрением. У каждого человека должно быть увлечение. И, как мудрая женщина, она, конечно, понимает, что если мужа лишить хобби — неважно, что это — рыбалка, гараж, охота, реконструкция, — то он становится несчастным и чахнет. Поэтому она всячески меня поддерживает, и я в ответ поддерживаю ее хобби и устремления.

«Хорошая стратегия — это всегда головоломка»





— Wargaming в основном выпускал и выпускает игры либо по ХХ веку и современности, либо вообще не имеющие отношения к истории проекты. Как вы думаете, могла бы иметь успех стратегия по вашей любимой эпохе, по Гражданской войне, такая как Sid Meyer’s Gettysburg?

— Вряд ли. Во-первых, игра, похожая на Sid Meyer’s Gettysburg, уже есть — это Ultima Generals: Gettysburg. И она, при всей похожести на игру Мейера, уже не имеет такого же успеха. Не потому, что она плохая. Просто на текущий момент стратегии как таковые уже не те. Даже не то чтобы не те — их аудитория уже не та, что раньше.

— По-вашему, стратегии как жанр превратились в нишевые игры?

— С одной стороны, да. С другой — очень сильно изменилась аудитория игроков. Хорошая стратегия — это всегда головоломка, задача, решая которую придется пошевелить мозгами. Соответственно, стратегия как жанр требует определенного умственного напряжения. И не все готовы на это. В основном люди играют в игры, чтобы отдохнуть и расслабиться. В стратегии расслабиться получится мало у кого — и их выбирают очень немногие.

Сегодня на рынке представлено, по сути, две или три стратегии, которые собрали вокруг себя всех поклонников жанра, — в первую очередь серия Total War (я сам большой ее поклонник, не пропустил ни одной игры). И, по сути, они раз за разом перевыпускают в разных сеттингах одну и ту же игру и имеют стабильную армию преданных поклонников. И выйти за этот предел очень сложно.

— Будущее, по-вашему, за экшенами, РПГ и подобными продуктами?

— Я думаю, что да. Хотя бывают и удачные проекты, например довольно олдскульная RTS They Are Billions — одновременно игра в жанре зомби-апокалипсиса и хардкорная стратегия с постройкой баз и сбором ресурсов. Выстрелила она неплохо — но неплохо для стратегии, со сборами какой-нибудь Red Dead Redemption 2 она и рядом не стояла.

Сейчас делается инди-проект и по американской Гражданской войне, но не стратегия, это скорее экшен, где пользователь играет от лица солдата. Игра достаточно исторична, с неплохой графикой для инди-проекта, но это все же независимый продукт.

«Если историк занимается своим делом, то он вполне может найти для себя возможность зарабатывать достойные деньги»





— Сейчас многие считают, что историк в принципе не может со своими знаниями и навыками найти достойную работу, и единственный шанс обеспечить себе достойную жизнь — сменить профессию и забыть о науке. Вы согласны с этим?

— Нет, ни в коем случае. В Wargaming есть достаточное количество профессиональных историков, которые работают здесь именно как историки, дают консультации по тем или иным эпохам и совершенно не бедствуют. При этом люди вполне удачно сочетают и работу в компании в качестве консультантов, и научную работу — тот же Юрий Бахурин, например (историк, работающий в Wargaming и выпустивший в этом году 1000-страничный труд о Первой мировой «Фронт и тыл Великой войны». — Прим. TUT.BY).

Есть и другой пример — мой друг Юрий Николаевич Бохан, крупнейший специалист в области средневекового вооружения, ныне, к сожалению, покойный. Человек, совершенно не связанный с Wargaming, занимавшийся исключительно научной деятельностью и совершенно от этого не страдавший. То есть если историк занимается своим делом, то при активном подходе он вполне может найти для себя возможность зарабатывать достойные деньги именно историей.

— Сегодня некоторые круги активно продвигают идею, что от компьютерных игр надо ограждать детей, не отпускать их в виртуальный мир. Играют ли ваши дети, и если да, то во что?

— Да. У меня их двое, и оба играют. Каждый, естественно, в свои. Дочка играет в Minecraft, в детские игры. А старший сын любит RPG, экшен-игры, танки — по-моему, он уже давно играет в танки лучше, чем я. Одна из любимых игр — Read Dead Redemption, о которой я уже упоминал. Еще он любит фэнтези и в свое время с большим удовольствием играл и в Warhammer: Total War. На эту игру я подсадил его целенаправленно: стратегические игры развивают логическое мышление.

Единственное — детей нужно ограничивать во времени игры. Но запрещать — нет, играть нужно обязательно.





— Почему?

— Игры — это жанр искусства, культурное явление в первую очередь. Игнорировать его глупо, это то же самое, что игнорировать литературу или кинематограф. Игры в этом смысле это форма донесения неких идей, вплоть до философских и нравственных смыслов. Я уже не говорю о том, что игры могут иметь развивающее, образовательное, патриотическое значение — что угодно.

Многие люди, поиграв в World of Tanks, начинали изучать матчасть Второй мировой, советские и немецкие танки, потом пытались копать глубже, изучать опыт боевых операций и приобщались к истории. А заинтересовать людей правильными вещами — это отлично и правильно.