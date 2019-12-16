|
На Слуцкий льнозавод приедет делегация из России
17.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
18-19 декабря с официальным визитом в Беларусь приедет делегация из Ивановской области во главе с вице-губернатором Людмилой Дмитриевой. В планах посетить СЗАО "БЕЛДЖИ", ОАО "МАЗ", Слуцкий льнозавод и учреждения образования,
В состав делегации входят представители правительства, а также сфер образования и бизнеса области. В планах посетить не только предприятия, но и учреждения образования.
БЕЛТА
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18-19 декабря с официальным визитом в Беларусь приедет делегация из Ивановской области во главе с вице-губернатором Людмилой Дмитриевой. В планах посетить СЗАО...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)