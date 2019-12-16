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На Слуцкий льнозавод приедет делегация из России

17.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

18-19 декабря с официальным визитом в Беларусь приедет делегация из Ивановской области во главе с вице-губернатором Людмилой Дмитриевой. В планах  посетить СЗАО "БЕЛДЖИ", ОАО "МАЗ", Слуцкий льнозавод и учреждения образования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу концерна "Беллегпром".

В состав делегации входят представители правительства, а также сфер образования и бизнеса области. В планах посетить не только предприятия, но и учреждения образования. 

  • В частности, в Белорусском государственном университете пройдет круглый стол по возможным технологиях создания биоразлагаемых полимерных материалов изо льна.
  • Запланированы переговоры по различным направлениям сотрудничества, бизнес-форум по торгово-экономическому взаимодействию.
  • Состоится презентация инвестиционного и экспортного потенциала Ивановской области.

БЕЛТА
Slutsk-Gorod.by

 
 
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18-19 декабря с официальным визитом в Беларусь приедет делегация из Ивановской области во главе с вице-губернатором Людмилой Дмитриевой. В планах  посетить СЗАО...
 
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