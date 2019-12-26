Больше всего ИП Брестской области занято в сферах торговли, транспорта и строительства

Источник материала: Виртуальный Брест

Основными сферами деятельности индивидуальных предпринимателей Брестской области являются торговля, транспорт и строительство, сообщили БЕЛТА в областной инспекции МНС.





В совокупности в этих трех отраслях занято почти 65% индивидуальных предпринимателей. В частности, торговую деятельность осуществляют 14,2 тыс. ИП, или 41,2% от всех зарегистрированных в регионе, транспортные услуги - 4,5 тыс. (13%), строительство - 3,4 тыс. (10%). На долю этой категории плательщиков приходится 68% от общего объема платежей, в том числе в торговой - 52,3% (Br35,6 млн), транспортной - 9,5% (Br6,5 млн), строительной - 6,3% (Br4,3 млн). Если в торговле рост численности ИП и их платежей примерно сопоставим (1,7% и 1,4%), то в строительстве увеличение платежей (15,9%) значительно превышает прирост количества ИП (10,9%). Отличается ситуация и в транспортной сфере: при увеличении количества ИП на 16,9% платежи приросли на 13%.

Значительный прирост численности ИП в регионе отмечается также в обрабатывающей промышленности (5,7%), общественном питании (41,8%), сфере информации и связи (12,4%), операциях с недвижимым имуществом (8,3%).

На 1 декабря в Брестской области деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей осуществляли 34,4 тыс. человек. За январь-ноябрь они перечислили в бюджет Br68,1 млн налогов и неналоговых платежей.