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Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с наступающими праздниками и подарили им подарки

27.12.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Накануне новогодних и рождественских праздников по всей Республике Беларусь проходит благотворительная акция «Наши дети», в рамках которой для детей организуются новогодние утренники и праздники, поздравления.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с наступающими праздниками и подарили им подарки

Благотворительная акция «Чудеса под Новый год» - ежегодное мероприятие, организованное ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Бреста» при поддержке Московского районного комитета ОО «БРСМ» г. Бреста, направленное на оказание помощи и поддержки детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются в особом внимании со стороны общества, государства.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с наступающими праздниками и подарили им подарки

Специалисты территориального центра и волонтёры подарили детям не только игрушки, сладости и канцелярские товары, но и веру в то, что есть много добрых, отзывчивых и неравнодушных людей, которые готовы помочь и поддержать в трудную минуту.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с наступающими праздниками и подарили им подарки

В ходе акции Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с наступающими праздниками и подарили им подарки, которые предоставила розничная сеть ОАО «Продтовары» и Московский районный комитет ОО «БРСМ» г. Бреста.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с наступающими праздниками и подарили им подарки

Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с наступающими праздниками и подарили им подарки

Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с наступающими праздниками и подарили им подарки

 
Теги: Брест
 
 
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  Накануне новогодних и рождественских праздников по всей Республике Беларусь проходит благотворительная акция «Наши дети», в рамках которой для детей...
 
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