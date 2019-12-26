Источник материала: Виртуальный Брест

Накануне новогодних и рождественских праздников по всей Республике Беларусь проходит благотворительная акция «Наши дети», в рамках которой для детей организуются новогодние утренники и праздники, поздравления.





Благотворительная акция «Чудеса под Новый год» - ежегодное мероприятие, организованное ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Бреста» при поддержке Московского районного комитета ОО «БРСМ» г. Бреста, направленное на оказание помощи и поддержки детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются в особом внимании со стороны общества, государства.





Специалисты территориального центра и волонтёры подарили детям не только игрушки, сладости и канцелярские товары, но и веру в то, что есть много добрых, отзывчивых и неравнодушных людей, которые готовы помочь и поддержать в трудную минуту.





В ходе акции Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с наступающими праздниками и подарили им подарки, которые предоставила розничная сеть ОАО «Продтовары» и Московский районный комитет ОО «БРСМ» г. Бреста.











