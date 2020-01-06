В канун Рождества сотрудники ГАИ дарили фликеры и напоминали о безопасности на дорогах

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня ночью в храмах прошли службы в честь рождения Спасителя. Сотни прихожан встретили светлый праздник в церквях и соборах, рядом с которыми службу несли экипажи ГАИ .







Выходившим из храмов людям правоохранители, поздравляя их с праздником, вручали фликеры и напоминали о безопасности на дороге, акцентировав внимание на том, что в темное время суток фликер способен сделать пешеходов намного заметнее для водителей.





А каждому человеку важно вернуться домой здоровым и живым.

















ГАиП ГАИ УВД