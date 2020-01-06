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В канун Рождества сотрудники ГАИ дарили фликеры и напоминали о безопасности на дорогах
07.01.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня ночью в храмах прошли службы в честь рождения Спасителя. Сотни прихожан встретили светлый праздник в церквях и соборах, рядом с которыми службу несли экипажи
А каждому человеку важно вернуться домой здоровым и живым.
ГАиП
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Сегодня ночью в храмах прошли службы в честь рождения Спасителя. Сотни прихожан встретили светлый праздник в церквях и соборах, рядом с которыми службу несли...
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