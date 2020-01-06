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В канун Рождества сотрудники ГАИ дарили фликеры и напоминали о безопасности на дорогах

07.01.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня ночью в храмах прошли службы в честь рождения Спасителя. Сотни прихожан встретили светлый праздник в церквях и соборах, рядом с которыми службу несли экипажи ГАИ.

В канун Рождества сотрудники ГАИ дарили фликеры и напоминали о безопасности на дорогах


Выходившим из храмов людям правоохранители, поздравляя их с праздником, вручали фликеры и напоминали о безопасности на дороге, акцентировав внимание на том, что в темное время суток фликер способен сделать пешеходов намного заметнее для водителей.

В канун Рождества сотрудники ГАИ дарили фликеры и напоминали о безопасности на дорогах

А каждому человеку важно вернуться домой здоровым и живым.

В канун Рождества сотрудники ГАИ дарили фликеры и напоминали о безопасности на дорогах

В канун Рождества сотрудники ГАИ дарили фликеры и напоминали о безопасности на дорогах

В канун Рождества сотрудники ГАИ дарили фликеры и напоминали о безопасности на дорогах

В канун Рождества сотрудники ГАИ дарили фликеры и напоминали о безопасности на дорогах

ГАиП ГАИ УВД

 
 
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  Сегодня ночью в храмах прошли службы в честь рождения Спасителя. Сотни прихожан встретили светлый праздник в церквях и соборах, рядом с которыми службу несли...
 
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