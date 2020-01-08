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В Австралии из-за пожаров погибло больше миллиарда животных

09.01.2020 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Свыше миллиарда животных погибло в Австралии в результате лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Австралии из-за пожаров погибло больше миллиарда животных

Такую оценку потерь дикой природы приводит пресс-служба Университета Сиднея. Пожары уничтожили в стране уже более 8 миллионов гектаров леса.

В Австралии из-за пожаров погибло больше миллиарда животных

За последние 5 месяцев жертвами стихии стали 26 человек. В некоторых районах дым до сих пор настолько густой, что тушить возгорания с воздуха стало невозможно.

В Австралии из-за пожаров погибло больше миллиарда животных

Свои дома уже покинули тысячи граждан. На юго-восточном побережье страны эвакуация жителей продолжается. Министерство спорта и туризма нашей страны рекомендует белорусам воздержаться от поездок в штаты Виктория и Новый Южный Уэльс, где сложилась наиболее сложная пожарная ситуация.

В Австралии из-за пожаров погибло больше миллиарда животных

В Австралии из-за пожаров погибло больше миллиарда животных

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Новости мира. Свыше миллиарда животных погибло в Австралии в результате лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    Такую оценку потерь...
 
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