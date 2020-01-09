«Обидно за Харатьяна». Что говорят зрители о сериале «Зеленый фургон»

Источник материала: Аргументы и факты

Во время новогодних каникул Первый канал подготовил премьеру сериала «Зеленый фургон». В отечественном кинематографе было два фильма с таким названием: 1959 года в постановке Генриха Габая и 1983 года в постановке Александра Павловского. Обе картины — экранизации одноименной повести Александра Казачинского. Эта повесть была полубиографической: прототипами главных героев были писатель Евгений Петров (начальник уездного угро Володя Патрикеев) и сам Казачинский (конокрад «Красавчик»).

Повесть вышла в 1938 году, оба фильма были тепло приняты зрителями, но «Зеленый фургон» 1983 года запомнился, пожалуй, лучше предшественника. В этой картине играли молодой Дмитрий Харатьян (Патрикеев) и Александр Соловьёв («Красавчик»), а в ролях второго плана были заняты Александр Демьяненко, Борислав Брондуков, Регимантас Адомайтис, Виктор Ильичёв.

Сериал Первого канала заявлен как сиквел фильма 1983 года и имеет подзаголовок «Совсем другая история». Действие происходит в Одессе в 1946 году. Патрикеев (его снова играет Харатьян) в 1930-е по доносу был арестован, но отпущен после разбирательства. Во время войны он служил в разведроте, а после демобилизации вернулся в родной город и устроился в тир местного парка. Еще одним главным героем сериала стал Евгений Красавин (Семён Трескунов), молодой сотрудник милиции, которому не терпится проявить себя и который копирует методы своего кумира Шерлока Холмса (как сам Патрикеев в молодости).

16-серийный фильм еще не показан полностью, но уже получил противоречивые отзывы зрителей. Кому-то продолжение известной истории нравится, другим — нет, кого-то радует участие в проекте Харатьяна, а других, наоборот, огорчает. "АиФ" собрал отзывы на первые серии «Зеленого фургона».

гена либерман

«Должна отметить, что создателям сериала удалось передать стилистику старого фильма: та же печально-ностальгическая атмосфера под великолепную музыку Максима Дунаевского, снова закадровый голос (увы, не Армен Джигарханян), а главное — отлично написанный сценарий. Понравились новые персонажи, все до единого связанные с героями „Зелёного фургона“. <…> Лёгкий, ненапряжный, ироничный сериал с интересной детективной историей. Даже не ожидала, что понравится!»

alex2960570alex

«Фильм интересен своей историей, которая развивается по мере последующих серий. Тут много юмора. Да и сама история очень интересная. <…> Внешне всё и красиво, и круто. Не хочется отходить от экрана. Несколько серий посмотрел залпом и буду смотреть ещё».

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«Начало было унылым и ничего хорошего не предвещало, начали его с избитой одесской шутки. Также раздражали слова автора, который описывал все, что зритель и так видит на экране. Но дальше выровнялись, так как сюжет динамичный и интересный. Этот сериал вполне бы получился хорошим, если бы его не связывали с легендарным фильмом. Многие актеры в нем играют посредственно, но диалоги получились милыми, и атмосфера в фильме хорошая, хоть ощущения, что все события происходят в Одессе, нет».

kornei

«Этот сериал стоит посмотреть, он не проходной. Тяготеет к стилистике советского предперестроечного кино. На фоне современных однотипных телевизионных фильмов выглядит выигрышно. Но легендарным он не станет, не дотягивает».

Mila0706

«Сериал получился легким, украшают его морские пейзажи, уютные улочки, но вот самой Одессы в кадре очень мало. <…> Смотреть сериал рекомендую: простенько и со вкусом».

uriy12z

«Сложилось впечатление, что и актёры, и режиссёр отчаянно хотели создать нужную атмосферу, но слишком сильно старались, от этого испытываешь только напряжение. Просто, я думаю, сейчас уже очень трудно передать дух того периода, тех людей и того города. Возможно, следует остановиться, перестать снимать бесконечно подобные продолжения. А в целом картинка приятна глазу. Одежда, транспорт того времени... Можно взглянуть, но если только краем глаза».

Natusya2238

«Сюжет, правда, разгоняется медленно, не как фургон, а как настоящая скрипучая телега. <…> Да, фильм далеко не шедевр, но посмотреть вполне интересно».

Никитушка

«Пока для меня — хороший комедийный детектив. Рад, что Трескунов Харатьяна переигрывает (во всяком случае, в первых двух сериях). „Паленая водка“ — прекрасный сюр как намек на „боярышник“».

Анна Ощепкова

«С первых секунд отметила потрясающее сходство по цветокоррекции и кадру с предыдущей частью, сразу видно, что подошли к процессу съемки и монтажа более чем основательно, что не может не радовать! Потрясающие образы актёров! Атмосфера! Абсолютно потрясающее начало, жду с нетерпением следующих серий! Спасибо всей команде за эту работу!»

рыжая белка

«Пока смотрю. Для меня это действительно совсем другая история. Смотрю, потому что слежу за Трескуновым, очень хочется, чтобы ребятёнок действительно вырос в хорошего артиста. <…> Конечно, не хватает Демьяненко, Брондукова, Адомайтиса, Григорьева-начоперота... Марцевича. Перфилова, Ильичёва... Но вообще может получиться интересно».

Zritel20

«Обидно за Харатьяна. Неужели всё так плохо, что нужно сниматься в таком шлаке? Володя Патрикеев — одна из лучших его ролей, если не лучшая. Зачем трогать то, что лучше уже не сделать, ибо фильм 1983 года шедеврален? Какая там атмосфера, дух времени! <…> Если абстрагироваться от названия „Зелёный фургон“, ну это просто слабенький фильмик, ну можно фоном посмотреть, так как таких фильмиков навалом. Но это не „Зелёный фургон“!»

Старый киноман

«Обычный ретродетектив. Привязали к „Зелёному фургону“ зря. Несуразности исторические, конечно, есть. <..> Да и „одесский“ колорит уже достал. Ремейком в точном смысле слова сериал не является».

Belka

«Сериал вполне смотрибельный, если не заморачиваться по поводу исторических деталей, не очень обращать внимание на ляпы. Достаточно сюжета, атмосферы, интриги, настроения. Вероятно, декорации, построенные для одной „Одессы“, слишком дорогие, чтобы использовать их только один раз».

Alina61

«Рада, что повзрослевшего Патрикеева играет всё тот же Харатьян. Смотреть легко, хотя без крови не обошлось».

Greenmotor7

«Нет идеи, надежды... Те, кто снимал „Зелёный фургон“, верили в светлое... А сейчас — бабло... Бабло не может сделать шедевр...»