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В Стародорожском гарнизоне военнослужащий контрактной службы получил тяжёлую травму
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Стародорожском гарнизоне в одной из воинских частей контрактник получил тяжелую травму.
По информации,
Специалисту оказывается медицинская помощь. За ним выехал реанимационный автомобиль Главного военного клинического медицинского центра.
Военнослужащий проходит службу по контракту в части с января 2018 года.
Проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Стародорожском гарнизоне в одной из воинских частей контрактник получил тяжелую травму. По информации, опубликованной на Facebook-странице...
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