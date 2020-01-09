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Фигуристка разбилась во время репетиции открытия юношеских Олимпийских игр
Источник материала: Партизан
Фигуристка из России борется за жизнь после того, как получила тяжелые травмы в результате падения с высоты на репетиции церемонии открытия юношеских зимних Олимпийских игр, сообщает The Sun. Соревнования стартуют 9 января в швейцарской Лозанне.
Накануне там состоялась репетиция церемонии открытия. Одна из участниц шоу должна была парить над ареной на канатах. Репетируя эту часть представления, спортсменка рухнула на лед с пятиметровой высоты.
По информации британского издания, пострадавшая – 35-летняя русская фигуристка. Ее имя не называется. Женщина поднималась на системе металлических колец, закрепленных на потолке и соединенных тросом. В какой-то момент спортсменка потеряла равновесие и упала на лед. В результате падения она получила тяжелые травмы, женщину отвезли в госпиталь университета Лозанны.
В местной полиции сообщили, что неисправностей в системе подъема не было, а падение спортсменки – это несчастный случай, причиной которого стала потеря равновесия фигуристкой.
Глава МОК Томас Бах, комментируя состояние здоровья фигуристки, отметил, что "наблюдается небольшое улучшение". "Ее состояние сейчас стабильное, ночь прошла хорошо", - сказал он на пресс-конференции.
Бах пожелал спортсменке скорейшего выздоровления и заявил, что МОК старается помочь ее семье.
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Фигуристка из России борется за жизнь после того, как получила тяжелые травмы в результате падения с высоты на репетиции церемонии открытия юношеских зимних...
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