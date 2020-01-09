Фигуристка разбилась во время репетиции открытия юношеских Олимпийских игр

Накануне там состоялась репетиция церемонии открытия. Одна из участниц шоу должна была парить над ареной на канатах. Репетируя эту часть представления, спортсменка рухнула на лед с пятиметровой высоты.





По информации британского издания, пострадавшая – 35-летняя русская фигуристка. Ее имя не называется. Женщина поднималась на системе металлических колец, закрепленных на потолке и соединенных тросом. В какой-то момент спортсменка потеряла равновесие и упала на лед. В результате падения она получила тяжелые травмы, женщину отвезли в госпиталь университета Лозанны.





В местной полиции сообщили, что неисправностей в системе подъема не было, а падение спортсменки – это несчастный случай, причиной которого стала потеря равновесия фигуристкой.





Глава МОК Томас Бах, комментируя состояние здоровья фигуристки, отметил, что "наблюдается небольшое улучшение". "Ее состояние сейчас стабильное, ночь прошла хорошо", - сказал он на пресс-конференции.





Бах пожелал спортсменке скорейшего выздоровления и заявил, что МОК старается помочь ее семье.



