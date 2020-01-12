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Карантин по бешенству введен в трех населенных пунктах Кобринского района

13.01.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Кобринском районе зарегистрированы три случая бешенства диких животных, сообщила корреспонденту БЕЛТА исполняющая обязанности главного врача Кобринской районной ветеринарной станции Светлана Буклага.

Карантин по бешенству введен в трех населенных пунктах Кобринского района

Первый инцидент произошел 20 декабря в агрогородке Городец, второй - 23 декабря в деревне Босяч, третий зафиксирован 4 января в деревне Большие Лепесы. Двух лис местные жители обнаружили уже погибшими. В третьем случае хищница забралась на подворье, хозяин которого ее умертвил. "У животных был отобран биологический материал, который отправили в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Исследования подтвердили, что все три лисы были больны бешенством", - рассказала Светлана Буклага.

В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами три населенных пункта Кобринского района признаны неблагополучной зоной по бешенству животных. На их территории на два месяца введен карантин. Специалисты провели в очаге дезинфекцию, вакцинируют домашних животных и продолжают дальнейшее наблюдение за ситуацией.

Собеседница обратила внимание, что нельзя подходить и гладить незнакомых животных, они могут быть переносчиками вируса бешенства.

 
 
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  В Кобринском районе зарегистрированы три случая бешенства диких животных, сообщила корреспонденту БЕЛТА исполняющая обязанности главного врача Кобринской...
 
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