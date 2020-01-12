«Водитель живой, но ни слова не говорит. Машину разорвало». На трассе М1 BMW вынесло под встречную фуру

Источник материала: Виртуальный Брест

Читатель Василий сообщил корреспонденту Onliner о серьезной аварии, которая произошла сегодня около 11:00 на трассе М1 (Брест — Минск — граница России) недалеко от Борисова. Автомобиль BMW 3-Series столкнулся с автопоездом MAN, который двигался во встречном направлении.





Удар был такой силы, что кузов BMW разорвало. Водитель грузовика, по всей видимости, пытался уйти от столкновения, в результате фура съехала с дороги.

— Ехал по трассе в сторону Витебска, смотрю, впереди две-три машины. Подъезжаю: в кювете фура и эта BMW, кузов весь разворочен. За рулем парень. Живой, но ни слова не говорит, только глазами моргает. Травмирован: голова в крови. Подбежали люди, кто-то достал аптечку из фуры, стали оказывать первую помощь. Из авто не пытались доставать — мало ли, позвоночник, — рассказал собеседник.









Затем приехала скорая, водителю поставили капельницу.

На BMW установлены транзитные номера. Кроме водителя, наш читатель никого в машине не видел.

— Не знаю, может быть, водитель один был. Но мне показалось, что в автомобиле были женские вещи. Поискали кругом, никого не нашли, надеюсь, никого больше не было.









Василий рассказал, что водитель автопоезда самостоятельно выбрался из кабины грузовика.

— Дальнобойщик рассказал, что BMW внезапно вынесло на встречную полосу, уйти от столкновения водитель MAN не успел. По его словам, на BMW могла стоять летняя резина.









В момент ДТП на трассе были сложные погодные и дорожные условия.

— Как назло, перед этим ДТП валил снег вовсю. Видимость плохая, дорога мокрая, под колесами образовывалась каша, которая не успевала таять. Не скажу, что что-то принципиальное, но колейность уже чувствовалась на дороге, — отметил наш читатель. — А сейчас и снег закончился, и что выпало почти растаяло. Дорога мокрая, но в целом условия стали куда лучше.











