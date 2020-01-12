ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Водитель живой, но ни слова не говорит. Машину разорвало». На трассе М1 BMW вынесло под встречную фуру

13.01.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Читатель Василий сообщил корреспонденту Onliner о серьезной аварии, которая произошла сегодня около 11:00 на трассе М1 (Брест — Минск — граница России) недалеко от Борисова. Автомобиль BMW 3-Series столкнулся с автопоездом MAN, который двигался во встречном направлении.

«Водитель живой, но ни слова не говорит. Машину разорвало». На трассе М1 BMW вынесло под встречную фуру

Удар был такой силы, что кузов BMW разорвало. Водитель грузовика, по всей видимости, пытался уйти от столкновения, в результате фура съехала с дороги.

— Ехал по трассе в сторону Витебска, смотрю, впереди две-три машины. Подъезжаю: в кювете фура и эта BMW, кузов весь разворочен. За рулем парень. Живой, но ни слова не говорит, только глазами моргает. Травмирован: голова в крови. Подбежали люди, кто-то достал аптечку из фуры, стали оказывать первую помощь. Из авто не пытались доставать — мало ли, позвоночник, — рассказал собеседник.

«Водитель живой, но ни слова не говорит. Машину разорвало». На трассе М1 BMW вынесло под встречную фуру

«Водитель живой, но ни слова не говорит. Машину разорвало». На трассе М1 BMW вынесло под встречную фуру

Затем приехала скорая, водителю поставили капельницу.

На BMW установлены транзитные номера. Кроме водителя, наш читатель никого в машине не видел.

— Не знаю, может быть, водитель один был. Но мне показалось, что в автомобиле были женские вещи. Поискали кругом, никого не нашли, надеюсь, никого больше не было.

«Водитель живой, но ни слова не говорит. Машину разорвало». На трассе М1 BMW вынесло под встречную фуру

«Водитель живой, но ни слова не говорит. Машину разорвало». На трассе М1 BMW вынесло под встречную фуру

Василий рассказал, что водитель автопоезда самостоятельно выбрался из кабины грузовика.

— Дальнобойщик рассказал, что BMW внезапно вынесло на встречную полосу, уйти от столкновения водитель MAN не успел. По его словам, на BMW могла стоять летняя резина.

«Водитель живой, но ни слова не говорит. Машину разорвало». На трассе М1 BMW вынесло под встречную фуру

«Водитель живой, но ни слова не говорит. Машину разорвало». На трассе М1 BMW вынесло под встречную фуру

В момент ДТП на трассе были сложные погодные и дорожные условия.

— Как назло, перед этим ДТП валил снег вовсю. Видимость плохая, дорога мокрая, под колесами образовывалась каша, которая не успевала таять. Не скажу, что что-то принципиальное, но колейность уже чувствовалась на дороге, — отметил наш читатель. — А сейчас и снег закончился, и что выпало почти растаяло. Дорога мокрая, но в целом условия стали куда лучше.

«Водитель живой, но ни слова не говорит. Машину разорвало». На трассе М1 BMW вынесло под встречную фуру

«Водитель живой, но ни слова не говорит. Машину разорвало». На трассе М1 BMW вынесло под встречную фуру

«Водитель живой, но ни слова не говорит. Машину разорвало». На трассе М1 BMW вынесло под встречную фуру

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Читатель Василий сообщил корреспонденту Onliner о серьезной аварии, которая произошла сегодня около 11:00 на трассе М1 (Брест — Минск — граница России) недалеко от...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ОАО «Следюки» подвели итоги работы за 2019 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика