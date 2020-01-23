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Семье из Малориты назначили прививки из-за бешеной куницы

23.01.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Малоритском районе выявлен случай бешенства у дикого животного, контактировавшим с ним людям назначена антирабическая помощь, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный санитарный врач района Анна Балабушко.

Семье из Малориты назначили прививки из-за бешеной куницы

Случай произошел в начале января. Житель Малориты охотился вблизи деревни Замшаны и добыл куницу. Дома разделывал шкурку иглой, которой по неосторожности укололся один из членов семьи. "Он обратился в больницу. Выяснив обстоятельства произошедшего, медики назначили пострадавшему антирабическую помощь, - рассказала Анна Балабушко. - Биологический материал куницы был направлен в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Исследование показало наличие у животного вируса бешенства".

Сотрудники районного центра гигиены и эпидемиологии выяснили, что с бешеным животным контактировали еще два члена семьи. Им также назначена антирабическая помощь. Они продолжают проходить курс прививок, включающий шесть инъекций.

Чтобы не стать жертвой агрессии бешеного животного, специалисты рекомендуют избегать контактов с дикими зверями и незнакомыми домашними питомцами, не пытаться их кормить или гладить. Если животное (даже внешне здоровое) все же укусило или поцарапало, рану необходимо помыть водой с мылом, обработать йодом и незамедлительно обратиться за помощью к медикам. "Чем раньше начать иммунизацию против бешенства, тем вероятнее будет благополучный исход. Нельзя отказываться от назначенного курса мероприятий и самовольно прерывать его. Это может привести к трагическим последствиям", - добавила Анна Балабушко.

 
 
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  В Малоритском районе выявлен случай бешенства у дикого животного, контактировавшим с ним людям назначена антирабическая помощь, сообщила корреспонденту БЕЛТА...
 
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