В Беларуси утвердили перечень опасных отходов: что вошло в список

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несколько сотен наименований содержит обновленный перечень опасных отходов, который утвердил Совмин своим постановлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В список вошли, к примеру, просроченные продукты питания и отходы производства различных пищевых и промышленных продуктов, стеклобой, аккумуляторы, батарейки, ртутные термометры и многое другое.









В соответствии с документом, сделки по передаче или отчуждению таких отходов между предприятиями или индивидуальными предпринимателями подлежат обязательной регистрации.