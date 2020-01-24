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В Беларуси утвердили перечень опасных отходов: что вошло в список

24.01.2020 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несколько сотен наименований содержит обновленный перечень опасных отходов, который утвердил Совмин своим постановлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В список вошли, к примеру, просроченные продукты питания и отходы производства различных пищевых и промышленных продуктов, стеклобой, аккумуляторы, батарейки, ртутные термометры и многое другое.

В Беларуси утвердили перечень опасных отходов: что вошло в список

В Беларуси утвердили перечень опасных отходов: что вошло в список

В соответствии с документом, сделки по передаче или отчуждению таких отходов между предприятиями или индивидуальными предпринимателями подлежат обязательной регистрации.

О других новостях экономики за 24 января читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Несколько сотен наименований содержит обновленный перечень опасных отходов, который утвердил Совмин своим постановлением, сообщили в программе...
 
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