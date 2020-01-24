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Шесть оппозиционных партий договорились выбрать единого кандидата

24.01.2020 17:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

27 января представители этих партий объявит о начале кампании по выборам "единого".



«После серьезных и долгих дискуссий оппозиция сумела договориться о том, чтобы выдвинуть единого кандидата, и выработала механизм его определения. Единый кандидат должен объединить все демократические силы страны и стать лидером совместной борьбы за возвращение Беларуси на путь демократического развития», – цитирует Белсат сообщение пресс-службы Объединенной гражданской партии.

Выдвинуть единого кандидата договорились шесть политических партий. Среди потенциальных единых кандидатов:

Юрий Губаревич (Движение «За Свободу»)
Павел Северинец (БХД)
Игорь Борисов (БСДП)
Алексей Янукевич (БНФ)
Николай Козлов (ОГП)
в выдвижении единого кандидата также будет участвовать партия «Зеленые» (руководителем этой партии недавно был избран Дмитрий Кучук)

Подробности будут озвучены на пресс-конференции 27 января в 12:00 в столичном отеле «Crowne Plaza» (Кирова, 13).

Оппозиционные партии договорились, что процедура будет максимально открытой, но точной информации о том, как именно будет проходить избрание единого кандидата, представители этих политических сил пока предоставить не могут.

Напомним, президентские выборы в Беларуси должны состояться в 2020 году не позднее 30 августа.
 
 
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27 января представители этих партий объявит о начале кампании по выборам "единого".
 
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