Шесть оппозиционных партий договорились выбрать единого кандидата









Белсат сообщение пресс-службы Объединенной гражданской партии. «После серьезных и долгих дискуссий оппозиция сумела договориться о том, чтобы выдвинуть единого кандидата, и выработала механизм его определения. Единый кандидат должен объединить все демократические силы страны и стать лидером совместной борьбы за возвращение Беларуси на путь демократического развития», – цитируетсообщение пресс-службы Объединенной гражданской партии.





Выдвинуть единого кандидата договорились шесть политических партий. Среди потенциальных единых кандидатов:





Юрий Губаревич (Движение «За Свободу»)

Павел Северинец (БХД)

Игорь Борисов (БСДП)

Алексей Янукевич (БНФ)

Николай Козлов (ОГП)

в выдвижении единого кандидата также будет участвовать партия «Зеленые» (руководителем этой партии недавно был избран Дмитрий Кучук)





Подробности будут озвучены на пресс-конференции 27 января в 12:00 в столичном отеле «Crowne Plaza» (Кирова, 13).





Оппозиционные партии договорились, что процедура будет максимально открытой, но точной информации о том, как именно будет проходить избрание единого кандидата, представители этих политических сил пока предоставить не могут.





Напомним, президентские выборы в Беларуси должны состояться в 2020 году не позднее 30 августа.