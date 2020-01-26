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Женщина на «Фиат Пунто» съехала с дороги и в кювете врезалась в дерево

26.01.2020 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 16:00. По предварительной информации: жительница Кобрина, 1962 года рождения, управляла автомобилем марки «Фиат Пунто».

Женщина на «Фиат Пунто» съехала с дороги и в кювете врезалась в дерево

Двигаясь на 14 километре автодороги Р127 «Кобрин-Дивин» не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом. В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.

Женщина на «Фиат Пунто» съехала с дороги и в кювете врезалась в дерево

Проводится проверка.

Женщина на «Фиат Пунто» съехала с дороги и в кювете врезалась в дерево


Уважаемые водители, ГАИ напоминает, что, находясь за рулем, необходимо быть максимально сконцентрированным и внимательным.

Женщина на «Фиат Пунто» съехала с дороги и в кювете врезалась в дерево

Не отвлекаться на социальные сети, разговоры по телефону. Соблюдайте Правила дорожного движения и берегите себя.

 
 
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  Дорожная авария произошла сегодня около 16:00. По предварительной информации: жительница Кобрина, 1962 года рождения, управляла автомобилем марки «Фиат Пунто». ...
 
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