Женщина на «Фиат Пунто» съехала с дороги и в кювете врезалась в дерево

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 16:00. По предварительной информации: жительница Кобрина, 1962 года рождения, управляла автомобилем марки «Фиат Пунто».





Двигаясь на 14 километре автодороги Р127 «Кобрин-Дивин» не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом. В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.





Проводится проверка.







Уважаемые водители, ГАИ напоминает, что, находясь за рулем, необходимо быть максимально сконцентрированным и внимательным.





Не отвлекаться на социальные сети, разговоры по телефону. Соблюдайте Правила дорожного движения и берегите себя.