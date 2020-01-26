|
Женщина на «Фиат Пунто» съехала с дороги и в кювете врезалась в дерево
26.01.2020 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла сегодня около 16:00. По предварительной информации: жительница Кобрина, 1962 года рождения, управляла автомобилем марки «Фиат Пунто».
Двигаясь на 14 километре автодороги Р127 «Кобрин-Дивин» не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом. В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.
Проводится проверка.
Не отвлекаться на социальные сети, разговоры по телефону. Соблюдайте Правила дорожного движения и берегите себя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорожная авария произошла сегодня около 16:00. По предварительной информации: жительница Кобрина, 1962 года рождения, управляла автомобилем марки «Фиат Пунто». ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)