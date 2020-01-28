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Детский дом семейного типа открыли в Бресте на Дубровке

28.01.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Ленинском районе Бреста сегодня открыли детский дом семейного типа, передает корреспондент БЕЛТА.

Детский дом семейного типа открыли в Бресте на Дубровке

В областном центре это уже восьмой по счету детский дом семейного типа. Двухэтажный коттедж площадью около 210 кв.м возвели на улице Дубровская. Его строительством занимались специалисты ПМК-82, филиала ОАО "Полесьежилстрой". Из республиканского и областного бюджетов направили Br364 тыс. За счет городской казны приобретены мебель, бытовая техника и другие необходимые в хозяйстве принадлежности.

В связи со строительством нового дома семейного типа был объявлен конкурс на должность родителей-воспитателей. Ими стали Сергей и Ольга Брух. Супруги растят 11-летнюю дочь и сына-дошкольника. Пройдя специальные обучающие курсы, на воспитание пара взяла семерых детей, оставшихся без попечения родителей из двух семей. Две сестры 11 и 6 лет признаны нуждающимися в государственной защите. Родители же трех сестер и двух братьев (их возраст от 11 до трех лет) лишены своих прав.

"К этому решению пришли не сразу, путь был долгим. Были знакомы с Кобринской детской деревней. Когда увидели объявление о конкурсе родителей-воспитателей в Бресте, решили попробовать, - поделилась Ольга Брух. - На первых порах непривычно шумно, ведь в доме теперь девять детей. Какие-то трудности, бытовые неурядицы ожидаемы, морально к ним готовились". У супруга - педагогическое образование. "Пришло время воспользоваться полученными в университете знаниями. Но, на мой взгляд, важнее здесь опыт воспитания собственных детей. Уверен, все будет хорошо, мы справимся", - подчеркнул он.

Многочисленные гости пришли к новоселам с различными подарками. Например, первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук вручил семье сертификат на приобретение телевизора. "Строительством детских домов семейного типа занимаемся в Бресте с 2013 года. Прикладываем необходимые усилия, чтобы создать максимально благоприятные условия для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Они должны воспитываться в семейной обстановке", - отметил первый вице-мэр.

"Основная задача - максимальное использование возможностей семейного устройства детей. Опыт строительства домов семейного типа оправдал себя. Ребята попадают в комфортные условия, семейную обстановку, нивелируются все те процессы, которые с ними происходили ранее. Сегодня в Брестской области 54 детских дома семейного типа, в которых воспитываются более 350 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Строительство таких объектов в регионе будем продолжать, на этот год запланировано возведение четырех", - пояснил начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Юрий Просмыцкий. В Брестской области в этом году намечено построить детские дома семейного типа в Бресте, Ляховичах, Пружанах и Малоритском районе.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Ленинском районе Бреста сегодня открыли детский дом семейного типа, передает корреспондент БЕЛТА. В областном центре это уже восьмой по счету детский дом...
 
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