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Лукашенко: государство подставит плечо для обеспечения жильем молодых аграриев
28.01.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Государство подставит плечо для обеспечения жильем молодых аграриев. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
Обеспечение людей жильем глава государства назвал важнейшим вопросом. По его мнению, надо вернуться к практике строительства домов в агрогородках. "У вас везде есть агрогородки. В этих агрогородках для каждого специалиста - для начала главного - должен быть построен дом", - подчеркнул Президент.
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Государство подставит плечо для обеспечения жильем молодых аграриев. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о...
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