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Лукашенко: государство подставит плечо для обеспечения жильем молодых аграриев

28.01.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Государство подставит плечо для обеспечения жильем молодых аграриев. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: государство подставит плечо для обеспечения жильем молодых аграриев

Обеспечение людей жильем глава государства назвал важнейшим вопросом. По его мнению, надо вернуться к практике строительства домов в агрогородках. "У вас везде есть агрогородки. В этих агрогородках для каждого специалиста - для начала главного - должен быть построен дом", - подчеркнул Президент.

 
 
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  Государство подставит плечо для обеспечения жильем молодых аграриев. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о...
 
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