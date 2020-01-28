Лукашенко: государство подставит плечо для обеспечения жильем молодых аграриев

Источник материала: Виртуальный Брест

Государство подставит плечо для обеспечения жильем молодых аграриев. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.





Обеспечение людей жильем глава государства назвал важнейшим вопросом. По его мнению, надо вернуться к практике строительства домов в агрогородках. "У вас везде есть агрогородки. В этих агрогородках для каждого специалиста - для начала главного - должен быть построен дом", - подчеркнул Президент.