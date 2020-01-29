X-Factor приходит в Беларусь. Белтелерадиокомпания объявляет кастинг

X-Factor приходит в Беларусь. Если ты хочешь стать звездой, у тебя появился шанс осуществить свою мечту
Белтелерадиокомпания как обладатель прав на этот проект на территории нашей страны объявляет национальный кастинг на X-Factor. Наша команда уже совсем скоро проедет по крупным городам Беларуси и, конечно, оценит таланты в столице. У кого не получится прийти на личную встречу, видеозаявки примем по интернету. Дебютировав в британском эфире в 2004 году, шоу завоевало сердца зрителей в разных уголках планеты. Проект реализовали в 56 странах мира, где его посмотрели в телевизионном эфире более 500 миллионов человек. В интернете же аудитория у X-Factor еще шире. Ролики каждого выпуска регулярно попадают во вкладки "тренды" на YouTube. А победители стали популярными фигурами шоу-бизнеса, многим из которых удалось построить успешную артистическую карьеру.
Исполнительный продюсер X-Factor прилетел в Минск
Накануне в Минск прилетел исполнительный продюсер шоу Джонатан Булен. Сегодня он впервые встретиться с командой Белтелерадиокомпании. Вместе проработают все нюансы подготовки масштабного проекта к эфиру - от проведения кастинга до логистики и технических аспектов. Больше подробностей о запуске X-Factor в Беларуси смотрите сегодня вечером в программе "Панорама".