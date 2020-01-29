X-Factor приходит в Беларусь. Белтелерадиокомпания объявляет кастинг

Источник материала: Ивьевский край

X-Factor приходит в Беларусь. Если ты хочешь стать звездой, у тебя появился шанс осуществить свою мечту

Белтелерадиокомпания как обладатель прав на этот проект на территории нашей страны объявляет национальный кастинг на X-Factor. Наша команда уже совсем скоро проедет по крупным городам Беларуси и, конечно, оценит таланты в столице. У кого не получится прийти на личную встречу, видеозаявки примем по интернету. Дебютировав в британском эфире в 2004 году, шоу завоевало сердца зрителей в разных уголках планеты. Проект реализовали в 56 странах мира, где его посмотрели в телевизионном эфире более 500 миллионов человек. В интернете же аудитория у X-Factor еще шире. Ролики каждого выпуска регулярно попадают во вкладки "тренды" на YouTube. А победители стали популярными фигурами шоу-бизнеса, многим из которых удалось построить успешную артистическую карьеру.

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