Член Совета Республики Владимир Хроленко принял участие в республиканском семинаре парламентариев

Источник материала: Полесская правда



В Овальном зале Дома Правительства состоялся семинар депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики на тему «Законотворческий процесс в Республике Беларусь». Мероприятие проводилось в рамках изучения парламентских процедур и обсуждения всех основных вопросов, связанных с законотворчеством, с учетом сформированной в республике качественной правовой основы для подготовки и принятия правовых актов. В работе семинара принял участие сенатор от Пинщины – член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Владимир Хроленко.

Перед парламентариями выступили представители Министерства юстиции, Национального центра законодательства и правовых исследований, Национального центра правовой информации, Конституционного суда Республики Беларусь, государственного учреждения «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь».

Много внимания было уделено вопросам подготовки проектов законодательных актов – от стадии планирования законотворческой деятельности до опубликования законов. Отдельно обсуждались практические аспекты взаимодействия государственных органов по вопросам нормотворчества, информационно-правовое обеспечение законодательной деятельности, проведение исследований в области права, публичных обсуждений проектов законов. «Цель нашей работы – наполнить принимаемые законы жизнью, превратить их в действенный инструмент для решения насущных проблем граждан», – подчеркнул в своем выступлении заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич.

Член Совета Республики Владимир Хроленко рассказал, что в ходе семинара был сделан акцент на эффективном взаимодействии парламентариев с государственными органами при подготовке проектов законов, тесном контакте с разработчиками, а сам законотворческий процесс должен быть максимально открытым, постоянно освещаться в средствах массовой информации. «Такие мероприятия не только способствуют общему повышению профессионализма и компетентности парламентариев, но и побуждают к предметному владению содержанием законодательства, изучению аналитических материалов и международного опыта по профилю деятельности комиссии и рассматриваемых проектов и изменений законодательства», – резюмировал сенатор Владимир Хроленко.

Юрий БУШИК,

помощник сенатора