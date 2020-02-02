Учащиеся 11-й школы заняли три призовых места на Открытой московской конференции

Источник материала: Слуцк Город





Учащиеся 11-й школы стали победителями на XXIX Открытой московской инженерной конференции школьников «Потенциал», которая проводилась с 31 января по 1 февраля в Москве на площадке Московского энергетического института.

В конференции свои работы представляли 509 проектов, сообщается на сайте средней школы №11 города Слуцка.

Царикович Артур и Кривленя Анастасия были награждены дипломами I степени в секции «Информатика. Разработка программного обеспечения»,

Гринюк Елизавета и Стамбровский Тимофей награждены дипломом I степени в секции «Физика: экспериментальные методы исследования физических явлений», а также дипломом II степени в секции «Экология и энергосбережение».