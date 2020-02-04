В аг. Эйгерды прошло мероприятие, посвященное юбилею района

Источник материала: Ивьевский край

Беседа «Горжусь тобой, люблю тебя, ивьевская земля моя» прошла в библиотеке-филиале аг. Эйгерды. Мероприятие было посвящено Году малой родины 80-летию со дня образования Ивьевского района.









На беседу, подготовленную совместно сотрудниками библиотеки-филиала аг. Эйгерды, сектора культурно-массовой и просветительной работы аг. Эйгерды и ТЦСОН, были приглашены люди пожилого возраста и все желающие. Участие в мероприятии приняли председатель Ивьевской районной организации Белорусского Общества Красного Креста И.И. Кузьмина и сотрудники МЧС.

Библиотекарь познакомила присутствующих с историей Ивьевщины, порекомендовала к прочтению литературу, представленную на выставке «О той земле, где мы родились», прочитала стихотворения, посвященные ивьевской земле.

В ходе мероприятия шла речь о людях, которыми славится наш район, о местных достопримечательностях.

В зале не было людей, равнодушных к теме мероприятия. За чашкой чая присутствующие рассказывали о том, что значит для них малая родина, делились воспоминаниями об интересных событиях, читали стихи, пели песни.