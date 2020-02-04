Представители турецкого издательства посетили Ивье

Источник материала: Ивьевский край

Небольшой городок Ивье, как и многие местечки Беларуси, – своеобразная песня в исполнении разных народов. На протяжении веков здесь жили люди разных национальностей и конфессий. Гостям, приезжающих к нам, всегда предоставляется возможность почувствовать пульс города в учреждениях культуры и храмах.

Благодаря инициативе магистра культурологии, работника газеты «Культура» Константина Владимировича Антоновича, третьего февраля 2020-ого года Ивье посетили участники столичной книжной ярмарки - гости из Турции.

Цель визита – презентация собрания произведений Саида Нурси «Рисале – и Нур» («Трактаты Света») турецкого частного издательства «Сузлер».

Культурная программа включала посещение Ивьевского музея национальных культур (места исторического свидания), легендарной старинной мечети, главной библиотеки района.

Старший научный сотрудник музея Марина Петровна Позняк провела экскурсию по экспозиции «Под единым небом через столетия», и все вместе мы в который раз убедились, что у дружбы нет религий. И далее по тексту:

Я читаю библию, а ты – коран.

Я слушаю звон колокола, а ты – азан.

Я читаю молитвы, ты совершаешь намаз.

Какая разница, кто мы, если Бог за нас.

У меня на груди крест, а у тебя луна.

Ты не один, и я не одна.

С небес на нас смотрит великий Аллах,

Всегда с нами Бог, Бог в наших сердцах…

Об этом думалось на экспозиции «Белорусские татары».

В зале «Коренное население Ивьевщины» гости не уставали удивляться старинным предметам быта славян; экспозиция «Белорусские евреи» вызвала неподдельный интерес, сочувствие расстрелянным во время войны узникам гетто, даже негодование по поводу того, что не удалось сохранить третье здание синагоги – «духовной святыни».

Ивьевскую мечеть показала гостям города Лилия Мустафовна Абрамович, встретив их в национальной татарской одежде. Это ли не проявление уважения и мусульманского единства, духовной культуры жителей Ивьевщины?

Экскурсия по библиотеке, проведенная директором Светланой Абриевной Мирончик, посещение музейной экспозиции "Библиотеки района: события, документы, люди" вдохновили представителей Стамбульского издательства оставить свои впечатления в «Книге отзывов».

Здесь же состоялась познавательная, содержательная презентация произведений современной культуры Турции. Тематика: «Духовное наследие турецкого богослова Саида Нурси».





















Справка:

Бадиуззама́н Саи́д Нурси́ (тур. Bediüzzaman Said Nursî; 1878 — 23 марта 1960) — турецкий исламский богослов и ученый курдского происхождения, толкователь (муфассир) Корана.

Нынешний премьер Тайип Реджеп Эрдоган называет богослова «совестью нации», без которого «нет турецкой морали и нравственности».

Труды Саида Нурси у современного общества, как светского, так и религиозного, вызывают неподдельный интерес, что говорит об их выдающемся значении. Знаменитые книги богослова распространяются в Турции миллионными тиражами, в разном формате – от скромных брошюрок на дешевой бумаге до богато украшенных подарочных изданий. Труды великого мыслителя Саида Нурси понятны и близки простым туркам, которые в 20-ые-30-ые годы XX в. боролись за право их читать. «Рисале-и Нур» интересен тем, что вокруг него сформировалась целая система духовного воспитания через глубинное чтение книги.

Четырнадцать томов полного собрания сочинений богослова переведены сегодня на арабский, русский, английский, немецкий языки.

Кстати, Саид Нурси провел в России несколько лет, попав в плен в ходе Первой мировой войны. В Турцию возвращался через нашу страну.

Гуманистический, толерантный посыл его произведений долетел и до Ивья. Районная библиотека получила в подарок несколько книг богослова, переведенных на наш родной язык.

О чем говорили? Сначала Константин Владимирович Антонович представил гостей из Стамбула: Мустафу Окура и его юного помощника, волонтера Мустафу. Символично, что о книгах духовной тематики рассказывали люди с чудесным именем Мустафа, означающим «очищенный, чистый». Затем беседовали о том, что историю, человечность, разнообразие, религии объединяет вера; о том, что современное общество больно, его поглотили страсти; о значении милосердия и очищения, обновления; о роли матери и ее искренних наставлений в жизни любого человека; о том, что духовные книги, книги-молитвы питают сердце, они - на все времена; о том, что религии должны распространяться через пример и наставление, а не через оружие; о том, что знания отражают духовную суть Божества; о том, что книги – это не только интерес, но и обязанность чтения…

Константин Владимирович Антонович рассказал, что является координатором исторического проекта «Па-за кадрам: ад гісторыі сям’і да гісторыі супольнасці». Конкурс продолжается, и наши библиотекари изъявили желание принять в нем участие.

Много было хороших моментов, например, обмен подарками. Константин Владимирович отметил, что ему всегда приятно приезжать на Ивьевщину, но это его нужно поблагодарить за прекрасную инициативу пригласить турецких гостей в наш город, за активность, за то, что дал нам возможность чудесного опыта общения с интересными людьми, с которыми в дальнейшем, скорее всего, продолжится сотрудничество по культурному обмену.

И, наверное, у меня получится заставить читателей газеты «Іўеўскі край» улыбнуться, когда скажу, что турецким мужчинам понравилась наша белорусская сметана, а в первую очередь, люди, конечно.

И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.