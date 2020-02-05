Слепого поляка сбила машина

Источник материала: Новости Волковыска

В Польше к слепому мужчине неожиданно вернулось зрение после того, как он стал участником жуткой аварии – его на скорости сбила машина.

Януш Горай ослеп 20 лет назад, когда в результате аллергической реакции у него начались проблемы с сетчаткой правого глаза, а левый глаз различал только формы и свет.





Об удивительной истории рассказал местный телеканал Polsat News.

После аварии поляк попал в больницу с переломом бедра, он провел там две недели, а когда выписался, обнаружил, что видит обоими глазами. Более того, его зрение стало практически идеальным.

В качестве основной версии необычного явления рассматривается "побочный эффект" от препаратов, которые ему прописали в больнице.

Сам пациент склонен считать, что зрение вернулось из-за того, что он в момент ДТП сначала ударился головой о капот автомобиля, а затем – опять же головой – об асфальт.

Врачам не удастся определить точную причину того, что произошло. Горай после выписки отказался принимать участие в исследованиях. Впрочем, он не окончательно распрощался с врачами, устроившись охранником в эту же больницу.