Помощь рядом: как «умные» системы помогают водителям и спасают жизни

За последние десятилетия эволюция систем помощи водителю шагнула вперед настолько, что сегодня мы вполне готовы представить себе полностью «беспилотное» будущее наших дорог. А различные элементы системы помощи водителю становятся одним из самых быстрорастущих сегментов автомобильной электроники — и привычной частью комплектации даже бюджетных моделей, сходящих с конвейеров всех крупных автопроизводителей.

От контроля скорости до контроля состояния водителя

История технологии ADAS (аббревиатура от Advanced Driver Assistance System) начинается в конце 40-х годов XX века: именно тогда было изобретено устройство, которое мы привыкли называть круиз-контролем. Известным пионером в области ADAS является компания Bosch – один из крупнейших поставщиков автомобильных компонентов и систем: в 1978 году она выпустила электронную антиблокировочную тормозную систему (АБС).

Сегодня различные компоненты системы ADAS берут на себя множество важных функций, значительно облегчающих процесс вождения. Так, например, они способны осуществлять мониторинг ситуации вокруг автомобиля с использованием специальных датчиков и видеокамер, распознавать объекты — в том числе в так называемых «слепых зонах», т. е. там, где отсутствует достаточный обзор со стороны водителя, — оценивать расстояние до них и при необходимости принимать решение о вмешательстве в процесс вождения. С помощью ADAS водитель может получить предупреждение о вероятной опасности или помощь в выполнении операций, требующих повышенной концентрации внимания, — таких, как смена полосы движения или парковка. И, наконец, еще одной задачей ADAS является мониторинг состояния и реакций водителя: система способна обнаружить, что человек за рулем засыпает (в этом случае она его разбудит) или испытывает проблемы со здоровьем (в этом случае автоматика поможет безопасно остановиться и даже вызовет «скорую»).

Скоро на всех автомобилях Европы

Популярность оснащения автомобилей системами помощи водителю неуклонно растет. Наиболее востребованными из них являются системы помощи при парковке, слежения за полосой движения и предупреждения засыпания водителя за рулем. Так, по данным исследования Bosch, проведенного в Германии, 55% недавно зарегистрированных в этой стране компактных и среднеразмерных автомобилей имеют в своей стандартной комплектации по меньшей мере одну из таких систем, как парктроник, система автоматизированной парковки или камера заднего вида.

Вторыми по популярности после систем помощи при парковке идут автоматические системы экстренного торможения. Их задача — помочь предотвратить ДТП либо смягчить его последствия, если оно неизбежно. С 2022 года такими электронными помощниками должны оснащаться все новые легковые и небольшие коммерческие автомобили в Европе. По тому же пути идет и Америка: 28% выпускаемых в США моделей автомобилей по умолчанию оснащаются автоматическим экстренным торможением, еще 36% моделей поддерживают эту функцию опционально.

Страны Европейского союза решили пойти еще дальше: с того же 2022 года все новые автомобили, производимые в ЕС, должны быть оборудованы системой умного контроля скорости: если GPS-датчик или камера считывания дорожных знаков проинформируют бортовой компьютер о действующих на том или ином отрезке дороги скоростных ограничениях, система автоматически снизит реальную скорость до рекомендуемой (у водителя, впрочем, останется техническая возможность разогнаться вновь – но не отключить систему полностью). По оценкам Еврокомиссии, к 2038 году такие меры позволят спасти более 25 тысяч жизней и сократить количество аварий на 30%.

Будущее — за «беспилотами»?

С развитием систем ADAS очень тесно связано развитие рынка беспилотных автомобилей. Пока что все подобные проекты осуществляются в тестовом режиме — но весьма и весьма активно. Автомобильные гиганты объединяются с поставщиками автокомпонентов и разработчиками систем искусственного интеллекта, чтобы создать полностью роботизированные системы управления автомобилем. По этому пути, в частности, идут компании Bosch, Daimler и Nvidia: последние несколько лет они активно сотрудничают по вопросам разработки автономных систем вождения, а в конце 2019 года представили в городе Сан-Хосе (Калифорния) тестовый бесплатный сервис беспилотного такси. Для перевозок пассажиров были использованы седаны Mercedes-Benz S-Class, оснащенные камерами, лидарами и радарами Bosch и специальными компьютерами Nvidia Drive Pegasus.

Впрочем, если проекты по запуску беспилотных автомобилей сегодня остаются скорее дорогостоящими перспективными разработками, то будущее систем помощи водителю выглядит куда более определенным — и куда более оптимистичным. Даже если мир еще не скоро сможет отказаться от автомобилей, управляемых человеком, человек уже вряд ли откажется от различных «умных» ассистентов.