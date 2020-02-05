Активисты БРСМ разработают мобильное приложение для общения с депутатами

Источник материала: Виртуальный Брест

Активисты БРСМ и студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники планируют разработать мобильное приложение под названием "Мой депутат". Об этом сообщил журналистам в парламенте член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре, науке Сергей Клишевич, передает корреспондент БЕЛТА.





"Скачав такое приложение, гражданин сможет получить контактную информацию о депутате парламента, телефоны его помощника, данные о времени приема избирателей. Не исключена ссылка на соцсети для общения с народным избранником в режиме онлайн", - пояснил Сергей Клишевич.

Он также отметил, что на предстоящих президентских выборах в Беларуси будет работать мобильное приложение "Голосую", которое уже было задействовано во время прошедшей парламентской избирательной кампании. Сейчас приложение корректируется для использования в предстоящей кампании.

"Использование современных цифровых технологий в ходе подобных политических мероприятий очень актуально. Различные IT-формы работы с населением во время избирательных кампаний, использование ресурсов интернета должны более активно внедряться в практику. Человек, сидя дома, должен иметь возможность ознакомиться с биографиями кандидатов в депутаты или президенты, а также просмотреть маршрут своего движения к избирательному участку, границы округа", - отметил парламентарий.

В Палате представителей 5 февраля проходит встреча депутата Сергея Клишевича и председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной с учащимися средних школ Минска. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню выборов.