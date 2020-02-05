ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Активисты БРСМ разработают мобильное приложение для общения с депутатами

05.02.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Активисты БРСМ и студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники планируют разработать мобильное приложение под названием "Мой депутат". Об этом сообщил журналистам в парламенте член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре, науке Сергей Клишевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Активисты БРСМ разработают мобильное приложение для общения с депутатами

"Скачав такое приложение, гражданин сможет получить контактную информацию о депутате парламента, телефоны его помощника, данные о времени приема избирателей. Не исключена ссылка на соцсети для общения с народным избранником в режиме онлайн", - пояснил Сергей Клишевич.

Он также отметил, что на предстоящих президентских выборах в Беларуси будет работать мобильное приложение "Голосую", которое уже было задействовано во время прошедшей парламентской избирательной кампании. Сейчас приложение корректируется для использования в предстоящей кампании.

"Использование современных цифровых технологий в ходе подобных политических мероприятий очень актуально. Различные IT-формы работы с населением во время избирательных кампаний, использование ресурсов интернета должны более активно внедряться в практику. Человек, сидя дома, должен иметь возможность ознакомиться с биографиями кандидатов в депутаты или президенты, а также просмотреть маршрут своего движения к избирательному участку, границы округа", - отметил парламентарий.

В Палате представителей 5 февраля проходит встреча депутата Сергея Клишевича и председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной с учащимися средних школ Минска. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню выборов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Активисты БРСМ и студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники планируют разработать мобильное приложение под...
 
Новости дня
Новости разные
 
Львица с детенышами шла по дороге - навстречу ей выехал мотоциклист. Посмотрите, что она сделала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика