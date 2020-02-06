Умер голливудский актер Кирк Дуглас

Источник материала: Аргументы и факты

Голливудский актер Кирк Дуглас скончался на 104-м году жизни. Об этом 5 февраля на своей официальной странице в Instagram сообщил его сын, известный актер Майкл Дуглас.

В своей публикации Дуглас-младший отметил, что его отец оставил наследие в кинематографе, которое сохранится для будущих поколений.

За годы жизни актер «золотого века» кино снялся более чем в 80 картинах. В 1996 году он был награжден почетной премией «Оскар» за выдающуюся карьеру.

Зрителю Кирк Дуглас известен по ролям в фильмах «Спартак», «Туз в рукаве», «Злые и красивые», «Детективная история», «Жажда жизни» и многим другим.