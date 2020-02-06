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Женщина картинно упала посреди дороги. Водитель снял на видео неудачную попытку автоподставы

06.02.2020 11:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неудачную и в чем-то комичную попытку автоподставы снял на видео водитель из Казахстана: в городе Жезказгане мошенница выбежала на дорогу и аккуратно легла на проезжую часть прямо перед его автомобилем! Ее подельники сразу же бросились «на помощь», крича и размахивая руками. Мошенники не учли, что в машине работал видеорегистратор, запись которого в тот же день отправилась в полицию. Посмотрите, как все происходило.

 
 
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