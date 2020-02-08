|
В результате ДТП в Барановичах Renault выбросило на встречку
08.02.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла днем 7 февраля на улице Лазо.
ДТП на улице Лазо. Фото: Александр КОРОБ
По словам очевидцев, оба автомобиля ехали со стороны микрорайона Боровки. Водитель Renault остановился, чтобы повернуть на улицу Вильямса, и в этот момент в него врезался Cadillac. От удара Renault отбросило на встречку на 10–15 метров.
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
– Водитель автомобиля Cadillac тормозил, но его занесло на грязной дороге, — рассказал Intex-press очевидец аварии. – Хорошо, что водитель Renault успел еще выровнять колеса и машина по инерции поехала прямо, а так бы влетела в дерево.
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Люди в аварии не пострадали. Машины получили механические повреждения.
По факту ДТП проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла днем 7 февраля на улице Лазо. ДТП на улице Лазо. Фото: Александр КОРОБ По словам очевидцев, оба автомобиля ехали со стороны микрорайона Боровки....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)