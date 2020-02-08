В результате ДТП в Барановичах Renault выбросило на встречку

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла днем 7 февраля на улице Лазо.





ДТП на улице Лазо. Фото: Александр КОРОБ

По словам очевидцев, оба автомобиля ехали со стороны микрорайона Боровки. Водитель Renault остановился, чтобы повернуть на улицу Вильямса, и в этот момент в него врезался Cadillac. От удара Renault отбросило на встречку на 10–15 метров.





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ

– Водитель автомобиля Cadillac тормозил, но его занесло на грязной дороге, — рассказал Intex-press очевидец аварии. – Хорошо, что водитель Renault успел еще выровнять колеса и машина по инерции поехала прямо, а так бы влетела в дерево.





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ





Фото: Александр КОРОБ

Люди в аварии не пострадали. Машины получили механические повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.