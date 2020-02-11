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Зарплата в системе здравоохранения должна постоянно расти. А "утечки мозгов" нет

11.02.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Зарплата в системе здравоохранения должна постоянно расти. Такое мнение высказал главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

Зарплата в системе здравоохранения должна постоянно расти. А "утечки мозгов" нет

"Как врач и как общественный деятель, я сторонник того, чтобы зарплата в системе здравоохранения постоянно росла. Медицина - сложная сфера, в нее поступают наиболее одаренные абитуриенты, здесь один из самых высоких уровней подготовки и ответственности. Поэтому меры государства по стимулированию роста зарплаты нами всегда приветствуются", - считает Дмитрий Шевцов.

В то же время, добавил он, не нужно исходить из того, что медицина - бюджетная сфера, а потому ждать, когда она будет наполняться деньгами от налогов. Важно и самим работать лучше: совершенствоваться, повышать свою эффективность.

Также Дмитрий Шевцов прокомментировал проблему "утечки мозгов". "Нет никакой "утечки мозгов" - есть миграция. "Утечка мозгов" предполагает массовый отток специалистов из конкретной отрасли с последующим выездом за пределы страны. У нас же есть миграция, которая всегда была и всегда будет. Есть те, кто уезжает на работу по контракту и возвращается назад по его окончании. Есть уезжающие на стажировки, специализации, на постоянное место жительства. Наконец, бывают, к счастью нечасто, попытки перекупить наших специалистов. Но при этом есть и определенное количество врачей, которые точно так же приезжают на работу к нам. То есть это нормальный процесс миграции, но никак не утечки", - заключил он.

 
Теги: Минск
 
 
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  Зарплата в системе здравоохранения должна постоянно расти. Такое мнение высказал главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель...
 
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