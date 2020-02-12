В г. Берёза водитель на «Ауди 100» сбил женщину на переходе

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 11 февраля около 13:05 часов. По предварительной информации: 48-летний житель Березы управлял автомобилем «Ауди 100» и двигался по улице Пионерской.





При повороте направо, на улицу Красноармейскую, около дома №84 водитель совершил наезд на 47-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в больницу.





Проводится проверка.







