ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В г. Берёза водитель на «Ауди 100» сбил женщину на переходе

12.02.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 11 февраля около 13:05 часов. По предварительной информации: 48-летний житель Березы управлял автомобилем «Ауди 100» и двигался по улице Пионерской.

В г. Берёза водитель на «Ауди 100» сбил женщину на переходе

При повороте направо, на улицу Красноармейскую, около дома №84 водитель совершил наезд на 47-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в больницу.

В г. Берёза водитель на «Ауди 100» сбил женщину на переходе

Проводится проверка.

В г. Берёза водитель на «Ауди 100» сбил женщину на переходе

В г. Берёза водитель на «Ауди 100» сбил женщину на переходе

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Дорожная авария произошла 11 февраля около 13:05 часов. По предварительной информации: 48-летний житель Березы управлял автомобилем «Ауди 100» и двигался по улице...
 
Новости дня
Новости разные
 
Банк ВТБ (Беларусь) выступит партнером художественной выставки в Новополоцке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика