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Суды в 2019 году вынесли оправдательные приговоры в отношении 114 человек

12.02.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Суды в 2019 году вынесли оправдательные приговоры в отношении 114 человек. Такую информацию предоставила пресс-служба Верховного суда перед пресс-конференцией с участием первого заместителя председателя Верховного суда Валерия Калинковича, передает корреспондент БЕЛТА.

Суды в 2019 году вынесли оправдательные приговоры в отношении 114 человек

Основными поводами для оправдания, как и в предыдущие годы, стали отсутствие в деяниях состава преступления либо недоказанность участия обвиняемого в его совершении.

При этом наиболее существенно число оправданных по обвинениям в преступлениях против жизни и здоровья человека - 36 (из них один человек оправдан по обвинению в убийстве), собственности и порядка осуществления экономической деятельности - 19 (из них 13 - за хищение имущества), личной свободы, чести и достоинства - 17

 
 
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  Суды в 2019 году вынесли оправдательные приговоры в отношении 114 человек. Такую информацию предоставила пресс-служба Верховного суда перед пресс-конференцией с...
 
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