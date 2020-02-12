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Как правительство справлялось с ценами: По лекарствам острота спадает, по молочке есть вопросы

12.02.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Подходы по сдерживанию роста цен, использованные в 2019 году, сработали, целевой параметр по инфляции выполнен, инфляция составила 4,7% при установленном параметре 5%, заявил замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун журналистам перед итоговой коллегией МАРТа.

Как правительство справлялось с ценами: По лекарствам острота спадает, по молочке есть вопросы

Фото: pravo.by

Это произошло как за счет сокращения базовой инфляции, так и за счет сокращения регулируемых позиций, сообщил он.

На свободном рынке МАРТ особое внимание уделял социально значимым товарам, был установлен превышающий инфляцию рост цен на отдельные социально значимые молоко (и здесь рост пока продолжается, за что МАРТ грозит «непопулярными мерами»), отдельные виды круп, отдельные виды плодоовощной продукции — летом приняли решение рекомендовать торговым сетям ограничить торговую надбавку с целью нивелирования роста розничных цен.

— Результатом стала стабилизация цен, цены в основном растут на уровне инфляции, — сказал замминистра.

По регулируемым позициям планы по сдерживанию роста цен были выполнены за исключением двух позиций — это топливо и услуги детсадов. «Здесь цены росли быстрее», — признал чиновник.

Картун положительно оценил итоги деятельности с 2018 года указа № 345 о предельных отпускных ценах на лекарственные средства. По двум группам, сердечно-сосудистым и онкологическим препаратам (37 международных непатентованных наименований), практически на все зарегистрированные препараты цена снизилась. Причем падение по некоторым — более 60%. 31 декабря 2019 года президент подписал указ 450 о расширении этого перечня лекарств. Предстоит утвердить предельные цены на 450 международных непатентованных наименований. По оценкам Минздрава, это более 50% рынка лекарственных средств.

Замминистра уверен, что это должно существенно помочь снизить цены на медпрепараты.

— Острота жалоб на цены на медпрепараты стала гораздо ниже, — признал первый вице-премьер Дмитрий Крутой, принимающий участие в коллегии.

Напомним, чтобы решить задачу доступных цен и широкого ассортимента лекарств, с 1 января 2019 года в качестве эксперимента была введена обязательная регистрация предельных отпускных цен производителей на препараты для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Методика предполагает расчет цен на основе референтного ценообразования, т.е. исходя из сведений о ценах производителя на лекарство в референтных (схожих по условиям обращения лекарственных средств) странах. Лекарства, предельные цены на которые не зарегистрированы, прекращают обращение в Беларуси.

МАРТ констатировал потерю доли внутреннего рынка белорусскими производителями за пять лет на 8 процентных пунктов, доли продовольствия — на 5 процентных пунктов, до 77,5%.

Крутой отметил, что тема защиты внутреннего рынка приоритетна.

— Но чтобы не было иллюзий и заблуждений: никакого махрового регулирования не будет. Мы не будем действовать как слон в посудной лавке, — заверил первый вице-премьер.

 
 
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  Подходы по сдерживанию роста цен, использованные в 2019 году, сработали, целевой параметр по инфляции выполнен, инфляция составила 4,7% при установленном параметре...
 
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