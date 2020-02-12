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«Градус сколиоза увеличен до 17». Как изменились требования к здоровью призывников?
Источник материала: СТВ
Срочную службу в армии обсуждали в программе
Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Естественно, к частям, которые материального обеспечения, части технического обеспечения, части связи, радиотехнические связи – там совершенно другие нагрузки, чем брать воинские части, допустим, сил специальных операций, разведывательные части, части специального назначения. И так же военные комиссариаты будут подходить дифференцированно – кого, куда призывника, исходя из состояния его здоровья, в какую воинскую часть его предназначить.
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Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». «Диагноз сохранится в течение 3 лет». Кого призовут весной в армию после изменения требований к...
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