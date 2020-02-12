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«Градус сколиоза увеличен до 17». Как изменились требования к здоровью призывников?

12.02.2020 20:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Диагноз сохранится в течение 3 лет». Кого призовут весной в армию после изменения требований к состоянию здоровья

Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Просто подходы несколько пересмотрены со стороны состояния здоровья призывника. Возьмём простой пример: допустим, раньше сколиоз 11 градусов был – и призывник признавался уже негодным к военной службе. Сейчас этот градус сколиоза увеличен до 17 градусов, как таковой. Что это значит? Не говорит о том, что он пойдёт в части разведки и будет служить, и как там нагрузки физические будет переносить. У нас есть части материального обеспечения, у нас есть части технического обеспечения. То есть там, где он спокойно может служить, и оно не будет влиять никоим образом. Будет он служить водителем – никак не повлияет.

Почему он, находясь на гражданке, водителем может работать, а служить в воинской части и быть водителем он не может? Почему, допустим, он на гражданке он может работать, там, в «Белтелекоме», допустим, а в воинской части быть связистом он не может? То есть вопросы возникают. Это абсолютно разные вещи. То есть он как на гражданке, так и в Вооруженных силах будет служить. И нагрузки соответствующим образом так и дифференцированы в Вооруженных силах.

Естественно, к частям, которые материального обеспечения, части технического обеспечения, части связи, радиотехнические связи – там совершенно другие нагрузки, чем брать воинские части, допустим, сил специальных операций, разведывательные части, части специального назначения. И так же военные комиссариаты будут подходить дифференцированно – кого, куда призывника, исходя из состояния его здоровья, в какую воинскую часть его предназначить.

«Градус сколиоза увеличен до 17». Как изменились требования к здоровью призывников?

Люди в материале: Игорь Мартынов
 
 
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Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». «Диагноз сохранится в течение 3 лет». Кого призовут весной в армию после изменения требований к...
 
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