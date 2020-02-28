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В Брестской области при разработке программы циркулярной экономики делают упор на экоупаковку

28.02.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области при разработке региональной программы циркулярной экономики делают акцент на производство экологичной упаковки. Перспективы проекта сегодня обсудили белорусские и зарубежные эксперты на семинаре в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области при разработке программы циркулярной экономики делают упор на экоупаковку

Циркулярная экономика (экономика замкнутого цикла) предполагает более разумное производство и использование. Она основана на возобновлении ресурсов, переработке вторичного сырья.

Брестская область выбрана в качестве пилотной территории для реализации проекта, региональную программу циркулярной экономики начали разрабатывать в мае 2019 года. "Совместными усилиями мы провели SWOT-анализ и определили три ключевых направления, по которым требуется дальнейшая интенсивная работа, чтобы полноценно развивать потенциал циркулярной экономики. Очень важное значение имеют достоверность статистических данных, вопросы пищевых отходов. Особый фокус мы решили сделать на теме упаковки, в том числе уменьшении использования в ней пластика", - пояснила исполнительный директор Дортмундского международного образовательного центра Астрид Зам.

Значение упаковки эксперты рассматривают в комплексе: ее влияние на качество и сохранность товаров, от каких материалов в ее производстве можно отказаться, как наладить наиболее эффективную переработку. Не менее важен поиск альтернативных вариантов упаковки, в том числе последующее применение биоразлагаемых веществ в сельском хозяйстве. "На первый взгляд, тема упаковки звучит просто. Но речь идет о комплексном моделировании, чтобы действительно получился замкнутый цикл, который внутри страны положительно скажется на добавленной стоимости, уменьшит экологический след", - подчеркнула Астрид Зам.

Особенности региональной программы сегодня на семинаре обсуждают эксперты-экономисты и экологи, представители местных органов власти, бизнеса. В перспективе планируется выбрать два предприятия Брестской области, которые станут пилотными площадками. Специалисты проанализируют их работу и сформулируют предложения: что нужно изменить, чтобы стать частью циркулярной экономики.

Проект совместно реализуют Брестский облисполком, Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики и представительство Дортмундского международного образовательного центра в Минске.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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