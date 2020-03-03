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Президент УЕФА об отмене Евро-2020: Давайте оставаться оптимистами

03.03.2020 16:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чиновники УЕФА, которые в последние два дня находятся в Амстердаме, где проходили заседания исполкома и конгресса, а сегодня вечером состоится жеребьевка Лиги наций, прокомментировали ситуацию с распространением коронавируса в Европе и его влиянием на Евро-2020.

— Мы на постоянной связи с властями стран и Всемирной организацией здравоохранения. Сегодня не хотелось бы спекулировать на данную тему, — заявил генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис. — Будем изучать каждый конкретный случай и станем принимать решения по мере поступления информации.

— Давайте оставаться оптимистами, — заявил на пресс-конференции после конгресса президент УЕФА Александер Чеферин.

— Если ли какие-либо крайние сроки для принятия решения по Евро-2020 — можно его проводить или нужно перенести? — уточнила одна из английских журналисток.

— Нет, никаких дедлайнов нет.

— Особых дискуссий на эту тему сейчас нет, потому что мы не можем повлиять на развитие событий, — цитирует АР директора УЕФА по связям с общественностью Фила Таунсенда. — Многое зависит от решения властей.
 
 
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Чиновники УЕФА, которые в последние два дня находятся в Амстердаме, где проходили заседания исполкома и конгресса, а сегодня вечером состоится жеребьевка Лиги...
 
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