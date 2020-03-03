Президент УЕФА об отмене Евро-2020: Давайте оставаться оптимистами

— Мы на постоянной связи с властями стран и Всемирной организацией здравоохранения. Сегодня не хотелось бы спекулировать на данную тему, — заявил генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис. — Будем изучать каждый конкретный случай и станем принимать решения по мере поступления информации.





— Давайте оставаться оптимистами, — заявил на пресс-конференции после конгресса президент УЕФА Александер Чеферин.





— Если ли какие-либо крайние сроки для принятия решения по Евро-2020 — можно его проводить или нужно перенести? — уточнила одна из английских журналисток.





— Нет, никаких дедлайнов нет.





— Особых дискуссий на эту тему сейчас нет, потому что мы не можем повлиять на развитие событий, — цитирует АР директора УЕФА по связям с общественностью Фила Таунсенда. — Многое зависит от решения властей.











