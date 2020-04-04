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В Колумбии произошёл взрыв на угольной шахте. Шесть человек погибли

04.04.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Колумбии. Шесть человек погибли в результате взрыва на угольной шахте на северо-востоке Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии произошёл взрыв на угольной шахте. Шесть человек погибли

Одного удалось спасти. Мужчину извлекли из-под завалов прибывшие спасатели. Авария произошла ранним утром. По предварительной информации, причиной взрыва мог стать выброс метана. Начато расследование происшествия.

В Колумбии произошёл взрыв на угольной шахте. Шесть человек погибли

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Новости Колумбии. Шесть человек погибли в результате взрыва на угольной шахте на северо-востоке Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одного...
 
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