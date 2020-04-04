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В Колумбии произошёл взрыв на угольной шахте. Шесть человек погибли
Источник материала: СТВ
Новости Колумбии. Шесть человек погибли в результате взрыва на угольной шахте на северо-востоке Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одного удалось спасти. Мужчину извлекли из-под завалов прибывшие спасатели. Авария произошла ранним утром. По предварительной информации, причиной взрыва мог стать выброс метана. Начато расследование происшествия.
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Новости Колумбии. Шесть человек погибли в результате взрыва на угольной шахте на северо-востоке Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одного...
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