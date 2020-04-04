«Лукашенко наверняка представляет себе, как весь «русский мир» будет смотреть его парад»

считает основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов. — Для него это величайший политический шанс — стать кумиром наиболее радикальных российских националистов и «патриотов», на которых, во многом, опирается в своей политике и Путин». «Никогда Лукашенко не отменит парад, особенно же, если его отменят в России — вообще без шансов, —основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов. — Для него это величайший политический шанс — стать кумиром наиболее радикальных российских националистов и «патриотов», на которых, во многом, опирается в своей политике и Путин».





По мнению Петра Кузнецова, симпатии с их стороны станут для Лукашенко дополнительным подспорьем в бесконечных противостояниях с Кремлем, лишним аргументом в энергетических торгах.









«Глядя на то, как весь мир сейчас смотрит чемпионат Беларуси по футболу, он наверняка представляет себе, как вся Россия и весь «русский мир» будут смотреть его парад. И тут нет ни единого шанса, что мероприятия отменят. И не отменят, и народ сгонят, и маски надевать запретят», — отмечает журналист.





Так политические амбиции одного человека вполне могут привести к «взрыву биологической бомбы», после чего распространение вируса в стране может принять лавинообразный характер, считает Петр Кузнецов.





А тем временем, в Минске уже начали активную подготовку к торжеству. На проспекте Победителей устанавливают трибуны. Фотографию опубликовала в соцсетях Жанна Архипова.













«Может, это мавзолей?» — иронизируют в комментариях под постом.





О нежелании отказываться от проведения парада на 9 мая Лукашенко заявлял неоднократно. Единственная дилемма, которая его мучает, это как попасть одновременно и на парад в Москву.





— Если я приму решение лететь в Москву на эти торжества, то главный вопрос — как в Беларуси мы будем праздновать, — завил Лукашенко в интервью ТРК «Мир». — Мы можем парад вечером провести, опыт у нас есть. Но утром мы же всегда приходили к памятнику нашему главному в центре Минска , мы его сейчас реконструировали (монумент Победы). Поэтому президент в этот день всегда на месте.





Примечательно, что в самой решения по поводу парада не принято. Там рассматривают несколько сценариев его проведения. В том числе и переноса на осень.



