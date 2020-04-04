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Standard & Poor’s подтвердило стабильный кредитный рейтинг Беларуси
Источник материала: ОНТ
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне В с прогнозом «стабильный». Об этом
Аналитики агентства отметили улучшение макроэкономических показателей страны в последние годы, жесткую фискальную политику, гибкость денежно-кредитной политики, а также наличие достаточного уровня золотовалютных резервов. Это позволит правительству выполнить свои долговые обязательства в предстоящий год в полном объеме.
При этом в Минфине отметили, что согласно оценкам агентства, экономический рост в Беларуси в 2020 году в реальном выражении должен сократиться на 2%. «Это обусловлено ограничением доступа на рынки коммерческих облигаций, ухудшением условий внешней торговли, слабыми показателями внутреннего потребления в связи с неблагоприятным воздействием пандемии COVID-19», – резюмировали в ведомстве.
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне В с прогнозом «стабильный». Об этом сообщает...
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