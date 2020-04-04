Standard & Poor’s подтвердило стабильный кредитный рейтинг Беларуси

Источник материала: ОНТ

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне В с прогнозом «стабильный». Об этом сообщает Министерство финансов Беларуси.

Аналитики агентства отметили улучшение макроэкономических показателей страны в последние годы, жесткую фискальную политику, гибкость денежно-кредитной политики, а также наличие достаточного уровня золотовалютных резервов. Это позволит правительству выполнить свои долговые обязательства в предстоящий год в полном объеме.

При этом в Минфине отметили, что согласно оценкам агентства, экономический рост в Беларуси в 2020 году в реальном выражении должен сократиться на 2%. «Это обусловлено ограничением доступа на рынки коммерческих облигаций, ухудшением условий внешней торговли, слабыми показателями внутреннего потребления в связи с неблагоприятным воздействием пандемии COVID-19», – резюмировали в ведомстве.

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