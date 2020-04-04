В Пинске при пожаре спасателями из квартиры эвакуирован хозяин квартиры

Источник материала: Виртуальный Брест

3 апреля в 14 часов 28 минут в центр оперативного управления Пинского горрайотдела по ЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул.Клещева в г.Пинске.





Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили в подъезде жилого дома задымление. Звеном газодымозащитной службы из квартиры на свежий воздух эвакуирован хозяин квартиры. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.





Обстоятельства произошедшего.

Хозяин квартиры, вернувшись накануне с работы, покурил на балконе, после чего лег спать. Через несколько минут запах гари привлек внимание соседки по площадке. Женщина разбудила соседа и вызвала спасателей. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении со стороны пострадавшего.

В результате пожара огнем повреждено имущество на балконе.

Ежегодно по причине неосторожного обращения с огнем при курении погибает немало людей и примеров можно привести множество. МЧС напоминает: будьте предельно внимательны при обращении со спичками и сигаретами, и помните, что огонь безжалостен, он уничтожает всё на своём пути.

Ваша аккуратность и соблюдение элементарных правил безопасности – надежная гарантия того, что вам не придется пережить огненную трагедию.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону службы спасения 101 или 112!

Берегите себя и своих близких!