Дональд Трамп попросил Меланию улыбнуться, а та проигнорировала просьбу (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Мелания Трамп снова спровоцировала слухи и сплетни о проблемах в браке, отказавшись выполнять просьбу супруга Дональда Трампа во время очередного официального мероприятия.





Отношения в семье Трампа волнуют общественность не меньшее, чем сама политика. Появляется всё больше слухов о том, что в их семье далеко не всё мирно и гладко. Об этом сообщает издание glamour.ru.

Так, во время посещения Национального храма святого Иоанна Павла II в Вашингтоне известная пара позировала для фотосессии. Внезапно Дональд попросил супругу улыбнуться. Однако в ответ она продемонстрировала что-то слегка похожее на улыбку. Спустя несколько секунд, когда Дональд отвернулся, она тут же сменила выражение своего лица на недовольное. Многим показалось, что Мелания сделала это назло мужу.

фото: Instagram @flotus





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